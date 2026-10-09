Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

От +15 до 0 градусов: синоптики рассказали, какой будет погода после пятничной бури 0 1031

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: озеро и деревья осенью

После сильного ветра в пятницу погода в Латвии станет спокойнее, однако устойчивого сухого периода пока не ожидается. В выходные и на следующей неделе дожди будут чередоваться с солнцем, а по ночам местами температура может опускаться до нуля.

В конце этой недели и в течение следующей рабочей недели погода в Латвии останется переменчивой: временами будут идти дожди, но между ними будет появляться солнце, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

После пятничной бури ветер в субботу утром стихнет. Однако уже во второй половине дня на побережье южный и юго-западный ветер вновь усилится, порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Временами в субботу ожидается дождь, но останется сравнительно тепло — днем воздух прогреется до +9...+15 градусов.

В воскресенье облака будут чередоваться с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. В отдельных районах Курземе возможны даже грозы.

Ночью при слабом или умеренном южном ветре температура опустится до +5...+10 градусов, днем ожидается +11...+15 градусов.

На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди будут проходить местами, а наиболее обширная зона осадков ожидается в среду.

При этом ночи станут заметно холоднее. В отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов, а местами по ночам будет образовываться туман.

Днем резкого похолодания пока не прогнозируется. В основном температура будет держаться в пределах +9...+14 градусов, а в четверг и пятницу может быть примерно на градус теплее.

Таким образом, после пятничной непогоды Латвию ждет типичная для середины октября переменчивая погода — без продолжительного ненастья, но и без устойчивого сухого периода.

×
#погода #ветер #буря #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ремонт дороги
Изображение к статье: рабочие
Изображение к статье: notiek tiesa
Изображение к статье: вакцинация Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &
Изображение к статье: солдаты
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстонский пограничный столб
В мире
Изображение к статье: Киев
В мире
Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео