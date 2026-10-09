После сильного ветра в пятницу погода в Латвии станет спокойнее, однако устойчивого сухого периода пока не ожидается. В выходные и на следующей неделе дожди будут чередоваться с солнцем, а по ночам местами температура может опускаться до нуля.

В конце этой недели и в течение следующей рабочей недели погода в Латвии останется переменчивой: временами будут идти дожди, но между ними будет появляться солнце, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

После пятничной бури ветер в субботу утром стихнет. Однако уже во второй половине дня на побережье южный и юго-западный ветер вновь усилится, порывы будут достигать 17 метров в секунду.

Временами в субботу ожидается дождь, но останется сравнительно тепло — днем воздух прогреется до +9...+15 градусов.

В воскресенье облака будут чередоваться с прояснениями, а кратковременные дожди пройдут лишь местами. В отдельных районах Курземе возможны даже грозы.

Ночью при слабом или умеренном южном ветре температура опустится до +5...+10 градусов, днем ожидается +11...+15 градусов.

На следующей неделе характер погоды существенно не изменится. Кратковременные дожди будут проходить местами, а наиболее обширная зона осадков ожидается в среду.

При этом ночи станут заметно холоднее. В отдельных районах температура может опуститься до 0 градусов, а местами по ночам будет образовываться туман.

Днем резкого похолодания пока не прогнозируется. В основном температура будет держаться в пределах +9...+14 градусов, а в четверг и пятницу может быть примерно на градус теплее.

Таким образом, после пятничной непогоды Латвию ждет типичная для середины октября переменчивая погода — без продолжительного ненастья, но и без устойчивого сухого периода.