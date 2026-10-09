Резкий рост цен на древесные пеллеты в Латвии не связан с согласованными действиями продавцов, пришел к выводу Совет по конкуренции. За десять месяцев средняя базовая цена 15-килограммовой упаковки выросла примерно на 73%. Среди главных причин названы дороговизна сырья, холодная зима, рост экспорта и исчезновение значительных поставок из Беларуси.

Совет по конкуренции (СК) не обнаружил достаточных оснований подозревать розничных и оптовых продавцов древесных пеллет (гранул) в согласованном повышении цен.

Как сообщает ЛЕТА, исследование рынка ведомство начало в июле 2026 года после резкого подорожания пеллет и появления опасений по поводу доступности топлива перед новым отопительным сезоном.

Масштаб роста действительно оказался значительным. С октября 2025 года до конца августа 2026-го средняя базовая розничная цена упаковки пеллет весом 15 килограммов увеличилась примерно с 4,28 до 7,42 евро — на 73%.

Если учитывать скидки, рост был меньше: средняя минимальная цена поднялась с 4,16 до 5,83 евро, или примерно на 40%.

Однако мониторинг показал, что продавцы меняли цены по-разному и в разное время. Различались также наличие продукции, объемы запасов и ассортимент.

Совет не обнаружил совпадений цен или синхронных изменений, которые вместе с другими данными могли бы указывать на возможный сговор.

Для исследования были опрошены шесть розничных продавцов и 16 производителей и оптовиков. СК изучал формирование цен, затраты компаний, условия конкуренции и изменение стоимости продукции.

По выводам ведомства, нынешнее подорожание объясняется сразу несколькими факторами.

Один из главных — стоимость самих пеллет для торговцев. Закупочные расходы формируют около 70% конечной розничной цены.

У производителей, в свою очередь, примерно 60% затрат приходится на сырье. Остальное составляют расходы на электроэнергию, зарплаты, упаковку, транспорт, обслуживание оборудования и другие статьи.

Ситуацию дополнительно осложнила холодная зима 2025/2026 года. Спрос резко вырос, а запасы, по оценке СК, не были сформированы достаточно заблаговременно. В некоторые периоды рынок просто не мог полностью удовлетворить потребности покупателей.

Особенно заметные проблемы с ценами и доступностью возникали во время прошлого отопительного сезона и летом, когда жители начали готовиться к следующей зиме. У отдельных продавцов пеллеты временно заканчивались или предлагались в ограниченном ассортименте.

Еще один фактор — экспорт. За первое полугодие 2026 года Латвия экспортировала примерно на 27% больше произведенных в стране пеллет, чем годом ранее.

Практически все опрошенные производители и оптовики признали, что зарубежный спрос влияет и на внутренние цены. Когда экспорт становится выгоднее, латвийским покупателям фактически приходится конкурировать за те же пеллеты с потребителями других европейских стран.

Одновременно исчез один из прежних крупных источников дополнительного предложения. До введения санкций ЕС значительные объемы пеллет поступали из Беларуси. Только в 2021 году Латвия импортировала оттуда около 345 тысяч тонн.

После прекращения этих поставок возможности быстро компенсировать дефицит продукции в периоды высокого спроса существенно сократились.

В итоге Совет по конкуренции считает рынок пеллет особенно чувствительным к резким изменениям спроса и предложения. Это хорошо проявилось минувшим летом, когда ряд крупных производителей перестал принимать новые заказы и сосредоточился на уже заключенных договорах: многие покупатели одновременно пытались приобрести запас топлива сразу на весь год.

СК рекомендует Министерству климата и энергетики продолжить сотрудничество с отраслью и заранее информировать жителей о ситуации с поставками, сезонных остановках производства и других факторах, способных повлиять на наличие топлива.

Это особенно важно перед отопительным сезоном: более равномерные и заблаговременные закупки могут снизить риск ситуации, когда резкий всплеск спроса за короткое время приводит к дефициту продукции.

Ранее главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис оценивал годовой рост цен на пеллеты и щепу в сентябре в 40–50%. Пеллеты у производителей тогда стоили 290–320 евро за тонну без НДС против примерно 200 евро годом ранее.

Таким образом, резкое подорожание пеллет подтвердилось, однако проведенное СК исследование не выявило признаков, позволяющих связать его со сговором продавцов.