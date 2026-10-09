10 октября 2026 года вспоминают основателя Соловецкого монастыря преподобного Савватия. Святого связывали с бортничеством, которым он занимался, чтобы иметь пищу на острове. А потому он получил прозвище Пчельник. Также в этот день празднуется Покровская родительская суббота.

О чем вспоминают в Церкви 10 октября 2026 года

Покровская родительская суббота. Это один из дней особого поминовения усопших, в которые принято посещать храмы для заупокойной молитвы, а также посещают кладбища. В эту субботу, накануне Покрова, отмечается Покровская суббота. Однако она единственная, которая не установлена Церковью официально и отмечается лишь в некоторых епархиях. Однако никто не мешает, даже если в храме рядом она не отмечается, помолиться о своих усопших дома. Савватий. История не сохранила информации о семье и месте рождения святого. Известно, что он жил в конце XIV – середине XV веков. Но очевидно, что в период правления митрополита Фотия он был монахом в Белозерском монастыре в Новгородской области. Он вел очень строгую, молитвенную жизнь и пользовался большим уважением у братии. Но ему хотелось еще больше послужить Господу, и он вскоре перешел в обитель, где был более строгий устав. Но и этого ему было мало. Он стал искать место для полностью уединенных молитв. И услышав о Соловецком монастыре, расположенном в одах холодного Белого моря на расстоянии двух дней плавания от материка, он решил отправиться туда. Он шел по берегу реки Выг. И там в местечке Сорока в небольшой часовне познакомился с жившим при ней отшельнике – преподобном Германе. Они решили дальше продолжать путь вместе. Старцы проплыли три дня по холодным водам и достигли Соловецкого острова. Они поселились там у подножия горы Секирной. Там они поставили крест и соорудили келью для жительства. Четыре года прожили они вместе на острове, освящая его своими молитвами. Затем Герман покинул остров, а Савватий остался на нем в одиночестве. Когда он почувствовал приближении смерти, то отправился обратно в Сороку, где когда-то встретил Германа. Там он причастился и отошел к Господу. Но потом на остров пришли другие монахи, которые продолжили дело Савватия. В 1465 году его мощи принесли на остров, а в 1566 году положили в предел Спасо-Преображенского монастыря вместе с мощами преподобного Зосимы. С 2016-го мощи Савватия, Зосимы и Германа Соловецких покоятся в Свято-Троицком соборе монастыря.

Смысл праздника

Вспоминают старца русского севера, дела которого позволили утвердить и развить там православие.

Народные приметы погоды

Гроза в этот день обещает мягкую и короткую зиму.

Много шишек — зимой жди морозов.

Сухая погода этого дня — к долгой осени.

Если идет дождь со снегом, в январе будет тепло.

Резкое похолодание обещает еще 7 дней холода.

Что можно делать 10 октября 2026 года

Прекрасный день, чтобы угоститься медом.

Принято готовить медовые пряники.

Отличный день для сватовства.

День надо провести спокойно.

Что нельзя делать 10 октября 2026 года