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Покровская родительская суббота. Что можно и нельзя делать православным Латвии 10 октября 2026 года? 0 331

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Савватий Соловецкий

10 октября 2026 года вспоминают основателя Соловецкого монастыря преподобного Савватия. Святого связывали с бортничеством, которым он занимался, чтобы иметь пищу на острове. А потому он получил прозвище Пчельник. Также в этот день празднуется Покровская родительская суббота.

О чем вспоминают в Церкви 10 октября 2026 года

Покровская родительская суббота. Это один из дней особого поминовения усопших, в которые принято посещать храмы для заупокойной молитвы, а также посещают кладбища. В эту субботу, накануне Покрова, отмечается Покровская суббота. Однако она единственная, которая не установлена Церковью официально и отмечается лишь в некоторых епархиях. Однако никто не мешает, даже если в храме рядом она не отмечается, помолиться о своих усопших дома.
Савватий. История не сохранила информации о семье и месте рождения святого. Известно, что он жил в конце XIV – середине XV веков. Но очевидно, что в период правления митрополита Фотия он был монахом в Белозерском монастыре в Новгородской области. Он вел очень строгую, молитвенную жизнь и пользовался большим уважением у братии. Но ему хотелось еще больше послужить Господу, и он вскоре перешел в обитель, где был более строгий устав. Но и этого ему было мало. Он стал искать место для полностью уединенных молитв. И услышав о Соловецком монастыре, расположенном в одах холодного Белого моря на расстоянии двух дней плавания от материка, он решил отправиться туда. 

Он шел по берегу реки Выг. И там в местечке Сорока в небольшой часовне познакомился с жившим при ней отшельнике – преподобном Германе. Они решили дальше продолжать путь вместе. Старцы проплыли три дня по холодным водам и достигли Соловецкого острова. Они поселились там у подножия горы Секирной. Там они поставили крест и соорудили келью для жительства. Четыре года прожили они вместе на острове, освящая его своими молитвами. Затем Герман покинул остров, а Савватий остался на нем в одиночестве. Когда он почувствовал приближении смерти, то отправился обратно в Сороку, где когда-то встретил Германа. Там он причастился и отошел к Господу. Но потом на остров пришли другие монахи, которые продолжили дело Савватия. В 1465 году его мощи принесли на остров, а в 1566 году положили в предел Спасо-Преображенского монастыря вместе с мощами преподобного Зосимы.  С 2016-го мощи Савватия, Зосимы и Германа Соловецких покоятся в Свято-Троицком соборе монастыря.

Смысл праздника

Вспоминают старца русского севера, дела которого позволили утвердить и развить там православие.

Народные приметы погоды

  • Гроза в этот день обещает мягкую и короткую зиму.

  • Много шишек — зимой жди морозов.

  • Сухая погода этого дня — к долгой осени.

  • Если идет дождь со снегом, в январе будет тепло.

  • Резкое похолодание обещает еще 7 дней холода.

Что можно делать 10 октября 2026 года

  • Прекрасный день, чтобы угоститься медом.

  • Принято готовить медовые пряники.

  • Отличный день для сватовства.

  • День надо провести спокойно.

Что нельзя делать 10 октября 2026 года

  • В этот день не принято работать.

  • Строго запрещается ругаться и просто спорить.

  • Сдержите злость.

  • Нельзя делать покупки и любые другие сделки.

  • Очень плохо долго спать.

  • Нельзя стричься.

  • Не стоит ходить в лес.

  • Нельзя брать вещи супруга.

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#религия #культура #традиции #народные приметы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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