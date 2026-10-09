В Екабпилсе запретили эксплуатацию здания Государственной полиции на улице Бривибас, 122. Проверка выявила многочисленные трещины в стенах и потолках, а также обрушение штукатурки. Из-за угрозы безопасности сотрудников пришлось перевести в другие помещения.

Как сообщает агентство LETA, на этой неделе стройуправа Екабпилсского края обследовала административное здание, в котором располагался участок Государственной полиции.

Результаты проверки оказались тревожными. Почти во всем здании обнаружены трещины в отделке стен и потолков. В нескольких местах штукатурка уже отслоилась и обрушилась, а на отдельных участках сохраняется опасность дальнейшего разрушения отделочных материалов.

Специалисты пришли к выводу, что здание не соответствует установленным Законом о строительстве требованиям безопасности эксплуатации. В результате стройуправа запретила его использование до устранения выявленных угроз.

Заместитель председателя думы Екабпилсского края по вопросам развития Карлис Старс сообщил, что самоуправление готово предоставить полиции альтернативные помещения на улице Бривибас, 126.

На этой неделе представители местных властей уже встретились с руководством Государственного агентства обеспечения и Государственной полиции, чтобы обсудить возможные варианты размещения сотрудников. «В ходе встречи самоуправление показало доступные помещения на улице Бривибас, 126. Также обсуждалась возможность в ближайшее время предоставить полиции более просторные помещения», — рассказал Старс.

Опасное здание на улице Бривибас полностью освобождено и находится под охраной. К оценке его технического состояния привлечены профильные специалисты. Им предстоит определить, возможно ли восстановить безопасную эксплуатацию помещений и смогут ли полицейские вернуться на прежнее место работы.