Верховный суд передал в Конституционный суд резонансное дело семьи Станкевичей, купившей квартиру, которая позже оказалась проданной мошенническим путем. Пока продолжается разбирательство, семья остается жить в спорном жилье, однако окончательное решение может быть принято лишь через полтора года.

Верховный суд передал в Конституционный суд дело семьи Станкевичей, которая уже несколько лет пытается сохранить единственное жилье, приобретенное у человека, впоследствии признанного причастным к мошенничеству, сообщают Новости ТВ3.

Семья купила квартиру в Риге в 2020 году. Вскоре после сделки недвижимость была арестована полицией. Следствие установило, что продавец, являвшийся сотрудником ООО Vladir Investments, незаконно распорядился квартирой и продал ее без согласия собственника, несмотря на наличие доверенности.

Суд первой инстанции признал Станкевичей добросовестными приобретателями и постановил оставить квартиру за ними. Однако апелляционная инстанция пришла к противоположному выводу, указав, что недвижимость должна быть возвращена законному владельцу, поскольку выбыла из его собственности в результате преступления.

Весной этого года Сейм в срочном порядке внес изменения в законодательство, направленные на защиту добросовестных покупателей жилья в подобных ситуациях. Именно применение этих новых норм и стало предметом дальнейшего судебного спора.

В мае Верховный суд выслушал позиции сторон, а 8 октября объявил, что передает дело в Конституционный суд для оценки того, соответствует ли Сатверсме применение новых норм с обратной силой.

Для семьи это означает, что период неопределенности продолжается.

«Я очень расстроена. То, что дело передано дальше, в Конституционный суд, означает, что мы продолжаем жить в каком-то замкнутом состоянии. Я воспринимаю это как своего рода пытку, потому что это длится уже семь лет, и сегодняшнее решение лишь подтвердило, что мы и дальше будем жить в неизвестности!» — заявила Илзе Станкевича.

В ООО Vladir Investments, напротив, приветствовали решение Верховного суда. Компания считает, что изменения в законодательстве не должны распространяться на уже возникшие правоотношения.

«Сегодняшнее решение — единственно правильное, которое могло быть принято. Потому что тот беспрецедентный случай, когда Сейм принял закон с обратной силой, не является признаком правового государства. Это противоречит его принципам», — заявил представитель компании Гатис Розминяец.

По его словам, если Конституционный суд признает новые нормы соответствующими Конституции, дело вновь вернется в Верховный суд, а затем может быть направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Это дело стало одним из самых обсуждаемых в Латвии, поскольку его исход может повлиять на практику защиты добросовестных покупателей недвижимости, если жилье было продано в результате мошенничества.

По оценкам юристов, решения Конституционного суда придется ждать не менее полутора лет. До этого времени семья Станкевичей продолжит жить в квартире, не зная, удастся ли ей сохранить свое единственное жилье.