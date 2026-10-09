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Сильный ветер и дожди накроют Латвию: на побережье объявлено оранжевое предупреждение 0 735

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: шторм
ФОТО: LETA

В пятницу погода в Латвии резко ухудшится: по всей стране временами будет идти дождь, а ветер к вечеру усилится. Самая сложная ситуация ожидается на западном побережье Курземе, где порывы могут достигать 24–29 метров в секунду и объявлено оранжевое предупреждение.

В пятницу по всей Латвии временами ожидается дождь, местами он будет сильным, а ветер в течение дня усилится до штормового, сообщает ЛЕТА со ссылкой на прогноз синоптиков.

Поначалу порывы юго-западного ветра будут достигать 14–19 метров в секунду. Однако со второй половины дня ситуация начнет ухудшаться прежде всего на западном побережье Курземе.

Там ветер сменится на западный, а его порывы усилятся до 24–29 метров в секунду. Именно для этой части страны во второй половине дня и вечером Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевое предупреждение о шторме.

К вечеру сильный ветер распространится дальше по стране. Вечером и в ночь на субботу на большей части территории Латвии ожидаются порывы западного ветра до 17–22 метров в секунду.

На побережье Видземе местами возможны порывы до 26 метров в секунду.

Таким образом, наиболее сильный ветер сначала ожидается на западе страны, а затем зона сильных порывов распространится на большую часть Латвии. Желтое предупреждение о сильном ветре действует по всей стране до раннего утра субботы.

Температура воздуха в пятницу составит от +7 до +13 градусов.

В Риге также временами будет идти дождь. Порывы южного и юго-западного ветра в течение дня достигнут 17 метров в секунду.

Сильнее всего ветер в столице ожидается вечером, особенно поздним вечером, когда западный ветер может усиливаться в порывах до 22 метров в секунду. Температура воздуха понизится примерно до +9 градусов.

Непогоду принес циклон, центр которого находится над Балтийским морем. Атмосферное давление в Латвии остается низким — 992–999 гектопаскалей на уровне моря.

Самый сложный период ожидается со второй половины пятницы и до ночи на субботу, причем наиболее сильные порывы прогнозируются на морском побережье.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #дождь #шторм
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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