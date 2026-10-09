Согласие человека на посмертное донорство органов никак не влияет на усилия врачей по спасению его жизни. В больнице Страдиня подчеркивают: лечение пациента, установление смерти мозга и возможное донорство — строго разделенные процессы, которыми занимаются разные специалисты. В Латвии пересадки органов сейчас ожидают десятки пациентов.

Клиническая университетская больница имени Паулса Страдиня (PSKUS) решила ответить на распространенные опасения и мифы, связанные с донорством органов. Один из главных вопросов — будут ли врачи столь же активно спасать пациента, если знают, что он согласился после смерти стать донором.

Как сообщает ЛЕТА, специалисты больницы подчеркивают: главная задача лечащего врача — спасти жизнь человека независимо от того, какое решение о донорстве он указал в системе E-veselība.

Возможность донорства рассматривается только тогда, когда повреждение головного мозга стало необратимым, отсутствуют жизненно важные рефлексы и появились признаки смерти мозга.

После этого начинается строго регламентированная процедура подтверждения смерти мозга. Она предусматривает повторные клинические обследования и необходимые дополнительные исследования и может продолжаться до 24 часов.

Смерть мозга означает необратимую утрату всех функций головного мозга. Аппаратура интенсивной терапии может еще некоторое время поддерживать кровообращение и работу отдельных органов, однако человек к этому моменту уже считается умершим.

При этом врачи интенсивной терапии не знают, кому могут быть пересажены органы пациента. Подбором реципиентов занимаются другие медицинские команды, а координатор по трансплантации, выясняющий волю человека относительно донорства, не участвует ни в его лечении, ни в установлении смерти.

Ко Дню донорства органов в Европе больница собрала ответы и на другие вопросы, которые чаще всего возникают у жителей.

Например, при трансплантации фактически нет обычной очереди по принципу «кто раньше записался, тот раньше получит орган». В больнице говорят о листе ожидания, а конкретного реципиента выбирают по медицинским критериям.

Учитываются группа крови, иммунологическая совместимость, соответствие органа и организма, состояние пациента, а для некоторых видов трансплантации — также срочность операции. Материальное положение человека на возможность получить орган не влияет.

В больнице Страдиня сейчас пересадки почки ожидает 61 пациент, печени — десять, сердца — девять и роговицы — десять.

В прошлом году в Латвии выявили 58 потенциальных посмертных доноров, однако фактическое донорство состоялось в 25 случаях. За год были проведены 50 трансплантаций почек, пять пересадок сердца, восемь — печени и 24 — роговицы.

Возраст сам по себе не является препятствием для донорства. Каждый орган оценивают отдельно с учетом его состояния и функциональности. Самому пожилому донору органов в Латвии было 84 года — пересадка прошла успешно, а реципиент смог вернуться к полноценной жизни.

Не соответствует действительности и представление о том, что после изъятия органов невозможно обычное прощание с умершим. Процедура проводится как полноценная хирургическая операция, после которой тело тщательно подготавливают. По данным больницы, донорство органов и тканей не препятствует и похоронам с открытым гробом, если этого хочет семья.

Продать или купить орган в Латвии нельзя. Донорство может быть только добровольным и безвозмездным, а трансплантация, последующее лечение и необходимые медикаменты оплачиваются государством.

Свое решение каждый совершеннолетний житель Латвии может указать в E-veselība. Там можно разрешить или запретить использование органов и тканей после смерти, а также выбрать конкретные органы и ткани.

Однако назначить будущего получателя своего органа нельзя. Невозможно также установить требования к его полу, возрасту, социальному положению, убеждениям или другим личным характеристикам.

Если информации о воле умершего в E-veselība нет, медики обращаются к ближайшим родственникам, чтобы выяснить, что человек говорил о донорстве при жизни. Именно поэтому специалисты советуют заранее обсудить этот вопрос с семьей.

При этом в больнице подчеркивают: отказ от донорства также должен уважаться. Важно не то, какое именно решение принял человек, а чтобы оно было осознанным и близкие знали о его воле.

«Доверие нельзя требовать — его можно только заслужить, объясняя и будучи готовыми говорить даже о самых сложных темах», — отметила руководитель Национальной службы координации трансплантации больницы Страдиня Эгия Лапиня.

Решение в E-veselība можно изменить в любое время.