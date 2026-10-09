Двое граждан Латвии, задержанных за незаконное проникновение на британскую военную базу Молсуорт, где расположен разведывательный центр НАТО, освобождены под залог.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Sky News, британская полиция освободила под залог двух граждан Латвии, задержанных в четверг, 8 октября, на территории базы Королевских военно-воздушных сил Молсуорт в графстве Кембриджшир.

Речь идет о мужчинах в возрасте 32 и 36 лет. Оба являются гражданами Латвии, но в настоящее время проживают в Великобритании.

Во время планового патрулирования территории военной базы сотрудники полиции Министерства обороны Великобритании обнаружили оставленный без присмотра автомобиль.

На место прибыли также полицейские графства Кембриджшир. Совместно с военными правоохранителями они начали дополнительное обследование территории.

В ходе поисков выяснилось, что в ограждении базы имеется небольшое повреждение, через которое можно было проникнуть на охраняемый объект.

Примерно в два часа ночи полицейские обнаружили и задержали двух мужчин. Первоначально их подозревали в незаконном проникновении на территорию с ограниченным доступом и повреждении имущества. Задержанных доставили в полицейский участок Кембриджшира.

Однако впоследствии дело приобрело более серьезный характер.

Полиция выясняет мотивы

Руководитель расследования Хелен Фланаган сообщила, что пока нет никаких свидетельств связи произошедшего с инцидентом, который в прошлом месяце имел место возле британской авиабазы Фэрфорд.

«Наше расследование продолжается, и мы тесно сотрудничаем с коллегами из полиции Министерства обороны и полиции Кембриджшира», — заявила Фланаган.

По ее словам, одним из главных направлений расследования остается установление мотивов.

Следователи пытаются выяснить, почему мужчины оказались на территории военного объекта и могло ли их присутствие быть связано с какой-либо преступной деятельностью.

Фланаган также призвала общественность сохранять бдительность и сообщать полиции обо всех подозрительных обстоятельствах.

Отпустили, но подозрения остаются

Несмотря на серьезность первоначальных подозрений, британская полиция приняла решение освободить обоих мужчин под залог.

Это не означает прекращения расследования или снятия подозрений. Следственные действия продолжаются.

Пока британские правоохранители не раскрывают, что именно граждане Латвии делали на территории базы, каким образом они туда попали и какие цели могли преследовать.

Не сообщается также, обнаружены ли доказательства их возможной связи с иностранными спецслужбами или другими лицами.

Таким образом, главный вопрос остается открытым: было ли ночное проникновение двух граждан Латвии на военный объект случайным нарушением режима безопасности или за ним стояли более серьезные намерения?

Ответ на него предстоит найти британским следователям.