Стали известны подробности второго за несколько месяцев случая, когда трехлетний ребенок самостоятельно покинул территорию детского сада «Pasaulīte» в Бауске. На этот раз воспитанник, по предварительным данным, подставил декоративную тыкву, чтобы дотянуться до кнопки открытия двери, а затем перелез через забор. Ребенка нашли, он не пострадал.

Инцидент произошел в четверг в дошкольном образовательном учреждении «Pasaulīte» в Бауске. Трехлетний воспитанник самостоятельно вышел из здания и покинул территорию детского сада.

Как сообщает ЛЕТА со ссылкой на самоуправление Бауского края, ребенка удалось найти, он жив и не пострадал.

По установленным на данный момент обстоятельствам, ребенок ненадолго остался без непосредственного присмотра сотрудников в раздевалке своей группы. Этого времени ему оказалось достаточно, чтобы самостоятельно выйти из учреждения.

Входные двери детского сада оборудованы кнопкой открытия, расположенной на высоте, которая должна быть недоступна детям. Однако, по предварительной информации, трехлетний ребенок подставил декоративную тыкву и таким образом смог дотянуться до кнопки и открыть дверь.

Калитка на территории детского сада была заперта. Ребенок не стал пытаться открыть ее, а перелез через забор и оказался за пределами территории учреждения.

Случай стал уже вторым подобным инцидентом в «Pasaulīte» за несколько месяцев. В конце июня из этого же детского сада самостоятельно ушли две трехлетние девочки — тогда они смогли открыть ворота.

Теперь стало известно, что после июньского происшествия воспитательницу привлекли к административной ответственности. Административная комиссия Бауского краевого самоуправления изучила материалы дела и записи камер видеонаблюдения и пришла к выводу, что сотрудница не обеспечила надлежащий присмотр за детьми.

После нового инцидента муниципальная полиция также начала административный процесс, а самоуправление проводит служебную проверку. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего и определить степень ответственности.

«Мы понимаем, что подобные ситуации вызывают тревогу как у семьи ребенка, так и у других родителей и сотрудников учреждения», — заявили в самоуправлении, подчеркнув, что безопасность детей остается приоритетом.

После случившегося было созвано экстренное совещание с директорами дошкольных учреждений Бауского края.

Причем проверка теперь коснется не только «Pasaulīte». Во всех муниципальных детских садах поручено проверить ворота, замки, системы доступа и ограждения, а также пересмотреть порядок присмотра за детьми и действий сотрудников в чрезвычайных ситуациях.

Вечером в четверг представители учреждения обсудили ситуацию с родителями воспитанников, ответили на их вопросы и рассказали о дальнейших действиях.

Самоуправление также призывает родителей тщательно закрывать ворота детских садов и не сообщать детям коды доступа.

Жителей просят не проходить мимо, если они заметят маленького ребенка без сопровождения взрослых на улице, в общественном транспорте или другом общественном месте, и при необходимости сразу обращаться в полицию.

Таким образом, после второго случая за несколько месяцев проверять предстоит не только действия конкретных сотрудников, но и саму систему безопасности детского сада: в этот раз закрытые двери и калитка не помешали трехлетнему ребенку самостоятельно покинуть территорию.