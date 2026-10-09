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Турецкие истребители покинули Латвию. Что теперь? 1 531

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Eurofighter

Турецкие истребители, которые были временно размещены в Латвии на время выборов в Сейм, покинули авиабазу в Лиелварде.

Как сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе Министерства обороны, в пятницу министр обороны Райвис Мелнис на военной базе Национальных вооруженных сил в Лиелварде встретился с подразделением ВВС Турции, чтобы выразить благодарность за вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии.

"Благодарю Турцию за отзывчивость и оперативные действия, внесшие значительный вклад в укрепление безопасности воздушного пространства Латвии. Присутствие турецких истребителей в Лиелварде подтверждает способность НАТО быстро реагировать и эффективно перебрасывать силы туда, где они необходимы. Тесное сотрудничество союзников, взаимное доверие и готовность действовать сообща являются важной предпосылкой для безопасности Латвии и всего восточного фланга НАТО", - сказал Мелнис.

Истребители Воздушных сил Турции "Eurofighter" находились в Латвии временно для поддержки деятельности НАТО по интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне.

Размещение турецких истребителей в Латвии одновременно позволило проверить способность НАТО оперативно перемещать и размещать силы союзников, а также готовность военной базы Национальных вооруженных сил принимать и поддерживать союзников.

По инициативе министра обороны Райвиса Мелниса во время выборов в 15-й Сейм дополнительный вклад в укрепление обороны воздушного пространства Латвии внесли ВВС Германии, Италии и Турции.

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#НАТО #Италия #Турция #Латвия #ВВС #оборона #Германия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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