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В Латвии расширят сеть школ для пенсионеров: одобрены еще десять проектов 0 92

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школа для пожилых
ФОТО: BB.LV/AI

Совет Фонда интеграции общества Латвии (SIF) в пятницу утвердил еще десять проектов школ для пожилых людей в пяти регионах страны. На обучение и поддержку социальной активности пенсионеров дополнительно выделено 375 685 евро, сообщила представитель фонда Ивета Кансена.

Дополнительное финансирование удалось привлечь при поддержке Министерства благосостояния. Его получат проекты, которые летом получили высокие оценки в конкурсе «Поддержка мероприятий школ для пожилых людей», но из-за нехватки средств первоначально не были одобрены.

Число поддержанных проектов достигло 35

Директор департамента социальной интеграции и инноваций SIF Алда Себре отметила, что школы для пожилых людей призваны содействовать активному участию старшего поколения в жизни общества, непрерывному обучению и повышению качества жизни.

С учетом новых десяти проектов общее число поддержанных инициатив достигло 35. Ранее, 15 июля, совет фонда утвердил 25 проектов — по пять в каждом из пяти регионов планирования Латвии. На их реализацию было выделено в общей сложности 1 085 121 евро.

Интерес к программе оказался значительно выше первоначальных возможностей финансирования: на конкурс поступила 77 заявок на сумму более 3,1 млн евро — почти втрое больше доступного бюджета.

Чему учат в школах для пожилых людей

Программа предназначена для людей в возрасте от 65 лет. Ее цель — развивать неформальное и повседневное обучение, повышать качество жизни и социальную активность пожилых людей, расширять их возможности трудоустройства и вовлеченность в развитие социальной экономики.

Занятия охватывают семь тематических направлений:

  • цифровая грамотность;

  • грамотность в вопросах здоровья;

  • финансовая грамотность;

  • социальное участие и активный образ жизни;

  • творческие и культурные занятия;

  • непрерывное обучение и интеллектуальное развитие;

  • навыки, необходимые для выхода на рынок труда.

Каждый проект должен включать занятия как минимум по четырем из этих направлений.

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#образование #пенсионеры #Латвия #трудоустройство #конкурс #финансирование #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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