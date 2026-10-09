Совет Фонда интеграции общества Латвии (SIF) в пятницу утвердил еще десять проектов школ для пожилых людей в пяти регионах страны. На обучение и поддержку социальной активности пенсионеров дополнительно выделено 375 685 евро, сообщила представитель фонда Ивета Кансена.

Дополнительное финансирование удалось привлечь при поддержке Министерства благосостояния. Его получат проекты, которые летом получили высокие оценки в конкурсе «Поддержка мероприятий школ для пожилых людей», но из-за нехватки средств первоначально не были одобрены.

Число поддержанных проектов достигло 35

Директор департамента социальной интеграции и инноваций SIF Алда Себре отметила, что школы для пожилых людей призваны содействовать активному участию старшего поколения в жизни общества, непрерывному обучению и повышению качества жизни.

С учетом новых десяти проектов общее число поддержанных инициатив достигло 35. Ранее, 15 июля, совет фонда утвердил 25 проектов — по пять в каждом из пяти регионов планирования Латвии. На их реализацию было выделено в общей сложности 1 085 121 евро.

Интерес к программе оказался значительно выше первоначальных возможностей финансирования: на конкурс поступила 77 заявок на сумму более 3,1 млн евро — почти втрое больше доступного бюджета.

Чему учат в школах для пожилых людей

Программа предназначена для людей в возрасте от 65 лет. Ее цель — развивать неформальное и повседневное обучение, повышать качество жизни и социальную активность пожилых людей, расширять их возможности трудоустройства и вовлеченность в развитие социальной экономики.

Занятия охватывают семь тематических направлений:

цифровая грамотность;

грамотность в вопросах здоровья;

финансовая грамотность;

социальное участие и активный образ жизни;

творческие и культурные занятия;

непрерывное обучение и интеллектуальное развитие;

навыки, необходимые для выхода на рынок труда.

Каждый проект должен включать занятия как минимум по четырем из этих направлений.