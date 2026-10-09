Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лиепае ветер уже достиг 23,4 м/с: самые сильные порывы еще впереди 0 241

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: пляж, море и дерево
ФОТО: LETA

Сильный ветер, пришедший в Латвию в пятницу, продолжает набирать силу. К 9 утра в Лиепайском порту порывы достигли 23,4 метра в секунду, однако во второй половине дня на западном побережье Курземе синоптики ожидают уже до 29 метров в секунду.

К утру пятницы наиболее сильный ветер зафиксирован на западном побережье Латвии. В Лиепайском порту его порывы достигли 23,4 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщает ЛЕТА, в Вентспилсском порту к 9:00 максимальная скорость ветра составляла 20,6 метра в секунду.

На основной метеостанции Лиепаи и в Руцаве порывы юго-западного ветра достигали 18 метров в секунду.

При этом пик непогоды еще впереди. В течение дня на большей части территории Латвии ветер усилится в порывах до 14–19 метров в секунду.

Наиболее сложная ситуация ожидается со второй половины дня на западном побережье Курземе. Там ветер сменится на западный, а его порывы могут достигать 24–29 метров в секунду.

К вечеру зона сильного ветра распространится дальше по стране. Во многих районах Латвии и в ночь на субботу ожидаются порывы до 20–23 метров в секунду, а местами на побережье Видземе — до 26 метров в секунду.

В Риге сильнее всего ветер разгуляется поздним вечером. В городе прогнозируются порывы до 22 метров в секунду, а возле моря — до 25 метров в секунду.

В столице и других районах страны действует желтое предупреждение о сильном ветре. Для западного побережья Курземе со второй половины дня до позднего вечера объявлено более серьезное — оранжевое — предупреждение о шторме.

Первым ветер начнет ослабевать в Курземе — до полуночи. В остальных районах Латвии улучшение ожидается позднее ночью и утром в субботу.

×
#Рига #погода #ветер #Латвия #Лиепая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ремонт дороги
Изображение к статье: рабочие
Изображение к статье: notiek tiesa
Изображение к статье: вакцинация Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &
Изображение к статье: солдаты
Наша Латвия
Изображение к статье: Эстонский пограничный столб
В мире
Изображение к статье: Киев
В мире
Изображение к статье: Наванетем «Нави» Пиллэй
В мире
Изображение к статье: Здоровье глаз
Люблю!
Изображение к статье: Страшная тайна первых фараонов: ученые нашли следы возможных человеческих жертв
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео