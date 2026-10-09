Сильный ветер, пришедший в Латвию в пятницу, продолжает набирать силу. К 9 утра в Лиепайском порту порывы достигли 23,4 метра в секунду, однако во второй половине дня на западном побережье Курземе синоптики ожидают уже до 29 метров в секунду.

К утру пятницы наиболее сильный ветер зафиксирован на западном побережье Латвии. В Лиепайском порту его порывы достигли 23,4 метра в секунду, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Как сообщает ЛЕТА, в Вентспилсском порту к 9:00 максимальная скорость ветра составляла 20,6 метра в секунду.

На основной метеостанции Лиепаи и в Руцаве порывы юго-западного ветра достигали 18 метров в секунду.

При этом пик непогоды еще впереди. В течение дня на большей части территории Латвии ветер усилится в порывах до 14–19 метров в секунду.

Наиболее сложная ситуация ожидается со второй половины дня на западном побережье Курземе. Там ветер сменится на западный, а его порывы могут достигать 24–29 метров в секунду.

К вечеру зона сильного ветра распространится дальше по стране. Во многих районах Латвии и в ночь на субботу ожидаются порывы до 20–23 метров в секунду, а местами на побережье Видземе — до 26 метров в секунду.

В Риге сильнее всего ветер разгуляется поздним вечером. В городе прогнозируются порывы до 22 метров в секунду, а возле моря — до 25 метров в секунду.

В столице и других районах страны действует желтое предупреждение о сильном ветре. Для западного побережья Курземе со второй половины дня до позднего вечера объявлено более серьезное — оранжевое — предупреждение о шторме.

Первым ветер начнет ослабевать в Курземе — до полуночи. В остальных районах Латвии улучшение ожидается позднее ночью и утром в субботу.