В Бергской основной школе музыки и искусства разгорелся скандал вокруг 43-летнего учителя биологии. Педагог, успевший проработать в учебном заведении всего два дня, предположительно вел неподобающую переписку с несовершеннолетними учениками в Snapchat. После обращения руководства школы Государственная полиция начала проверку.
Как сообщает агентство LETA со ссылкой на TV3 Ziņas, речь идет об учителе биологии, который преподавал в седьмых, восьмых и девятых классах.
О возможных нарушениях стало известно практически одновременно из двух источников. По словам директора школы Алмы Бринкмане, 29 сентября с ней связались родители учеников, обеспокоенные поведением нового преподавателя. Примерно в то же время сам педагог сообщил руководству, что не может продолжать работу.
Приглашал школьников в Snapchat и отправлял фотографии
Как выяснила администрация школы, во время одного из уроков учитель предложил ученикам присоединиться к его каналу в Snapchat.
По словам директора, впоследствии педагог по вечерам отправлял детям различные фотографии. При этом сама Бринкмане признала, что не видела этих изображений и не может утверждать, что именно на них было запечатлено.
Получив информацию о возможной неподобающей переписке, руководство учебного заведения обратилось в Государственную полицию.
Полиция проверяет сообщения сексуального и насильственного характера
Правоохранительные органы подтвердили получение заявления о том, что некое лицо, предположительно, вело в социальных сетях переписку сексуального и насильственного характера с несовершеннолетними.
По данному факту начата ведомственная проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют поступившую информацию.
Однако в полиции пока отказываются раскрывать дополнительные подробности. В частности, правоохранители не сообщили, был ли учитель задержан и попадал ли он ранее в поле зрения полиции.
На данном этапе речь идет именно о проверке поступившей информации, а не об установленной виновности педагога.
Двадцать лет стажа и частая смена школ
Журналисты TV3 Ziņas выяснили, что 43-летний преподаватель имеет около 20 лет педагогического стажа.
Ранее он работал в учебных заведениях Гробини и Даугавпилса, причем, по информации телеканала, сравнительно часто менял места работы.
Директор Бергской основной школы музыки и искусства Алма Бринкмане рассказала, что перед приемом нового сотрудника провела предусмотренную проверку.
Никаких сведений, которые могли бы вызвать подозрения в отношении кандидата, в регистре не оказалось.
На собеседовании мужчина представил себя опытным педагогом с многолетней практикой преподавания.
Однако уже через два дня после начала работы возникла ситуация, которая привела к обращению в полицию.
Теперь правоохранителям предстоит установить содержание переписки, обстоятельства общения педагога с несовершеннолетними и выяснить, имеются ли основания для начала уголовного процесса.
Оставить комментарий