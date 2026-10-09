В Бергской основной школе музыки и искусства разгорелся скандал вокруг 43-летнего учителя биологии. Педагог, успевший проработать в учебном заведении всего два дня, предположительно вел неподобающую переписку с несовершеннолетними учениками в Snapchat. После обращения руководства школы Государственная полиция начала проверку.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на TV3 Ziņas, речь идет об учителе биологии, который преподавал в седьмых, восьмых и девятых классах.

О возможных нарушениях стало известно практически одновременно из двух источников. По словам директора школы Алмы Бринкмане, 29 сентября с ней связались родители учеников, обеспокоенные поведением нового преподавателя. Примерно в то же время сам педагог сообщил руководству, что не может продолжать работу.

Приглашал школьников в Snapchat и отправлял фотографии

Как выяснила администрация школы, во время одного из уроков учитель предложил ученикам присоединиться к его каналу в Snapchat.

По словам директора, впоследствии педагог по вечерам отправлял детям различные фотографии. При этом сама Бринкмане признала, что не видела этих изображений и не может утверждать, что именно на них было запечатлено.

Получив информацию о возможной неподобающей переписке, руководство учебного заведения обратилось в Государственную полицию.

Полиция проверяет сообщения сексуального и насильственного характера

Правоохранительные органы подтвердили получение заявления о том, что некое лицо, предположительно, вело в социальных сетях переписку сексуального и насильственного характера с несовершеннолетними.

По данному факту начата ведомственная проверка. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и проверяют поступившую информацию.

Однако в полиции пока отказываются раскрывать дополнительные подробности. В частности, правоохранители не сообщили, был ли учитель задержан и попадал ли он ранее в поле зрения полиции.

На данном этапе речь идет именно о проверке поступившей информации, а не об установленной виновности педагога.

Двадцать лет стажа и частая смена школ

Журналисты TV3 Ziņas выяснили, что 43-летний преподаватель имеет около 20 лет педагогического стажа.

Ранее он работал в учебных заведениях Гробини и Даугавпилса, причем, по информации телеканала, сравнительно часто менял места работы.

Директор Бергской основной школы музыки и искусства Алма Бринкмане рассказала, что перед приемом нового сотрудника провела предусмотренную проверку.

Никаких сведений, которые могли бы вызвать подозрения в отношении кандидата, в регистре не оказалось.

На собеседовании мужчина представил себя опытным педагогом с многолетней практикой преподавания.

Однако уже через два дня после начала работы возникла ситуация, которая привела к обращению в полицию.

Теперь правоохранителям предстоит установить содержание переписки, обстоятельства общения педагога с несовершеннолетними и выяснить, имеются ли основания для начала уголовного процесса.