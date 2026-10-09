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Вооруженная банда похитила мужчину в центре Риги: полиция раскрыла подробности громкого дела 0 792

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержание
ФОТО: BB.LV/AI

В Латвии завершено расследование уголовного дела против предполагаемых участников вооруженной преступной группировки. Одиннадцать человек подозреваются в причастности к бандитизму, похищению человека и другим тяжким преступлениям. Среди фигурантов оказались и лица, уже отбывающие тюремные сроки.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию, весной этого года правоохранителям удалось сорвать план организованной преступной группы, участники которой намеревались похитить мужчину и увезти его в неизвестном направлении.

Похищение среди бела дня

Преступление произошло 25 марта в центре Риги. По данным полиции, четверо участников банды прибыли к месту жительства мужчины, похитили его и силой посадили в свой автомобиль.

После этого двое злоумышленников захватили потерпевшего, а еще двое сообщников угнали принадлежавшую ему машину.

Однако довести задуманное до конца преступникам не удалось. Полицейские провели операцию, в ходе которой задержали четверых участников группировки и освободили похищенного мужчину.

Позднее правоохранители задержали еще троих предполагаемых сообщников.

В ходе расследования выяснилось, что некоторые участники преступной группы уже находились в местах лишения свободы, где отбывали наказание за ранее совершенные преступления.

Поджоги, угрозы и наркотики

Расследование позволило установить возможную причастность фигурантов и к другим преступлениям.

Следователи собрали доказательства, касающиеся угроз, умышленного поджога автомобиля, а также незаконного приобретения и хранения наркотических веществ, в том числе в крупных размерах.

Кроме того, был выявлен эпизод, связанный с незаконным хранением средств связи, их компонентов и других предметов, обеспечивающих коммуникацию, в местах лишения свободы.

Во время расследования полицейские провели многочисленные процессуальные действия, включая обыски, в ходе которых были обнаружены важные для уголовного дела доказательства.

Особую обеспокоенность правоохранителей вызвало вооружение группировки. По информации Государственной полиции, в распоряжении ее участников находились огнестрельное оружие и боеприпасы.

У одного из фигурантов также обнаружились поддельные документы, удостоверяющие личность.

Под следствием 11 человек

Ранее начатые уголовные процессы полиция объединила в одно производство.

В отношении пяти человек избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

8 октября Государственная полиция передала материалы дела в прокуратуру, предложив начать уголовное преследование 11 человек.

При этом подробности обстоятельств преступлений и мотивы предполагаемых участников группировки правоохранители пока не раскрывают.

Теперь прокуратуре предстоит принять решение о предъявлении обвинений. До вступления обвинительного приговора в законную силу все фигуранты считаются невиновными.

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#полиция #похищение #преступления #наркотики
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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