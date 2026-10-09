Как признала председатель подкомиссии Сейма по общественному здоровью Лига Козловска, сама практикующий терапевт, в стране так и не заработала программа компьютерного учета вакцинации, и, соответственно, денег за эту манипуляцию врачи не получили.

«Звонят коллеги со всей Латвии», — рассказала доктор-депутат Козловска. А ведь не за горами осенне-зимние гриппозные напасти!

Также фрагментарными и не интегрированными между собой оказались компьютерные базы DigiSoc и DigiVes, заявленные как масштабные государственные проекты цифровой трансформации, направленные на модернизацию социальной и медицинской сфер с помощью создания единых платформ.

Айнис Дзалбс, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей, как всегда, был позитивен: сотрудничество с Минздравом идет нормально. Да, налицо технические проблемы — всё та же дигитализация прививок.

«У меня есть пять случаев вакцинации, которые „застряли“ в системе. Речь даже не об оплате, а о том, чтобы эта информация появилась».

То есть, отменив бумажный учет, хотели уменьшить бюрократию, а теперь получается, что вовсе непонятно, ввели человеку вакцину или нет. Ведь календарь прививок тоже теперь электронный.

Президент Латвийской ассоциации семейных врачей Алисе Ницмане-Айшпуре сказала, что семейные врачи ежедневно работают с огромным числом жителей и им необходимо финансирование, что, в конце концов, является фактором безопасности государства.

К сожалению, вновь разработанная форма электронного направления оказалась «чрезвычайно неполной». Однако за пользование данным программным обеспечением практики семейных врачей обязаны ежемесячно платить!

— В стационарах коллеги не смогут принять пациентов, если мы не оформим им электронные направления, — заметила А. Ницмане-Айшпуре.

Пока же взаимодействие медиков по электронной части получается как «сломанный телефон»…

Как сообщал bb.lv, медицинской системой Латвии недовольны не только местный врачи, но и Всемирная организация здравоохранения.