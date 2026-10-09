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За прием — до 90 евро, совет — «обнимите дерево»: жители Латвии поделились самым странным опытом у врачей 1 1535

Наша Латвия
Дата публикации: 09.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: врач
ФОТО: BB.LV/AI

Высокая стоимость частной медицины заставляет пациентов ожидать квалифицированной помощи и конкретных решений. Однако некоторые жители Латвии утверждают, что после платных консультаций получали лишь общие рекомендации, которые, по их мнению, не оправдывали цену приема.

Тема доступности медицинской помощи в Латвии остается одной из самых обсуждаемых. Попасть к специалисту по государственной системе нередко удается только после длительного ожидания, поэтому многие обращаются в частные клиники, рассчитывая быстрее получить диагностику и лечение, пишет la.lv.

Однако, как показывает обсуждение в социальной сети Threads, далеко не все пациенты остаются довольны такими визитами. Пользователи начали делиться историями о консультациях, после которых, несмотря на стоимость приема, получали лишь общие советы.

Так, пользователь Айнарс рассказал, что заплатил 60 евро за консультацию специалиста по нарушениям сна, а в итоге услышал рекомендацию: «Просто выспаться».

Под публикацией быстро появились похожие истории. Иева написала, что семь раз посещала невролога, заплатив по 80 евро за каждый прием. По ее словам, основными рекомендациями были:

«Снизьте уровень стресса, перестаньте нервничать. Обнимите дерево».

Марина вспоминает, что за 90 евро получила 15-минутную консультацию, во время которой врач посоветовал меньше нервничать, сообщил, что без обследования стоимостью около 400 евро помочь невозможно, предупредил о полугодовой очереди на диагностику и рекомендовал освоить техники расслабления.

Некоторые участники обсуждения привели похожие примеры и из других сфер. Так, Санта рассказала, что однажды на бизнес-консультации стоимостью 500 евро услышала лишь фразу: «Вы ведь и так сами все знаете».

Не менее необычный случай описала Иоланта. По ее словам, нейрохирург, прием у которого тогда стоил 45 евро, посоветовал ей съездить отдыхать в теплые страны и заметил, что у нее, видимо, слишком много денег, раз она посещает стольких врачей.

Линда также вспомнила визит к неврологу, после которого ей порекомендовали регулярно проветривать спальню и стелить свежее постельное белье.

Хотя подобные истории отражают исключительно личный опыт отдельных пациентов, публикация вызвала широкий отклик и вновь привлекла внимание к ожиданиям людей от платной медицины. Когда стоимость консультации достигает нескольких десятков евро, многие рассчитывают получить не только общие рекомендации по образу жизни, но и четкий план дальнейшего обследования или лечения.

Обсуждение показывает, что для многих пациентов важна не только скорость записи к врачу, но и ощущение, что консультация действительно помогла разобраться с проблемой.

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#здравоохранение #медицина #Латвия #социальные сети #лечение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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