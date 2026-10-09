В пятницу вечером и в ночь на субботу в Латвии будет бушевать западный ветер, к утру он стихнет, прогнозируют синоптики.

На большей части страны порывы ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, на Видземском побережье возможны порывы до 26 метров в секунду. В пятницу вечером еще немного более сильный ветер ожидается на западном побережье Курземе, где он начнет стихать перед полуночью.

В ближайшие сутки небо временами будет проясняться, временами будет идти дождь, местами ожидается сильный дождь.

В субботу с утра до вечера будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье порывами до 17 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью составит +5..+9 градусов, местами на побережье - до +12 градусов. Днем воздух прогреется до +9..+15 градусов.

В Риге ветер постепенно ослабеет, в субботу утром и днем будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Временами небо будет проясняться, временами будет идти дождь. Температура воздуха утром опустится до +7 градусов, днем она поднимется до +12 градусов.