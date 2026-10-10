Поход в супермаркет все больше напоминает экзамен по химии: чтобы разобраться в составе некоторых продуктов, покупателю впору вооружиться лупой и справочником пищевых добавок. На этот раз бурную дискуссию в соцсетях вызвала мясная продукция латвийского производителя Kurzemes Gaļsaimnieks, пишет LA.LV.

Одна из покупательниц опубликовала фотографию упаковки «Jaukta maltas gaļas masa» («Смешанная масса из мясного фарша») и призвала внимательнее читать этикетки, прежде чем отправлять покупки в корзину.

«Фарш или химический проект? Прежде чем покупать дешевый фарш, прочитайте состав!» — возмутилась женщина.

Ее особенно удивило, что в упаковке содержится лишь 40% свинины и 31% говядины. Остальное, по словам автора публикации, — вода, растительные компоненты, ароматизаторы и пищевые добавки. Производитель получил от нее решительный «палец вниз».

Правда, в своем возмущении покупательница допустила ошибку: вместо упомянутого ею фракционированного свиного жира на этикетке указана фракционированная гороховая мука.

Помимо 71% мяса, продукт содержит воду, гороховую муку, концентрат соевого белка, пшеничную клетчатку, гидрогенизированный глюкозный сироп, соль, специи, порошок свекольного сока, ароматизатор и пищевые добавки E262, E331 и E301.

«Там же написано — масса, а не фарш!»

В комментариях мнения разделились. Одни поддержали недовольную покупательницу и заявили, что давно отказались от продукции этого производителя. Другие предпочитают покупать цельные куски мяса и самостоятельно перемалывать их дома или в мясной лавке.

Однако нашлись и те, кто не увидел повода для скандала. Один из комментаторов напомнил, что продукт стоит всего 2,99 евро за килограмм. Ожидать за такие деньги фарш высшего качества, по его мнению, было бы наивно.

Другие обратили внимание на название: производитель продает не обычный фарш, а мясную массу. Разница примерно такая же, как между сметаной и сметанным продуктом. Покупатель должен понимать, что именно берет с полки.

Прозвучал и другой аргумент: далеко не каждый может позволить себе регулярно покупать дорогое мясо. Для некоторых семей более дешевый продукт с честно указанным составом — вполне осознанный выбор.

Чем фарш отличается от мясной массы?

Согласно регламенту ЕС № 853/2004, фаршем считается измельченное обваленное мясо, содержащее менее 1% соли.

Если же к мясу добавляют воду, растительные белки, муку, клетчатку, специи и другие ингредиенты, продукт может относиться уже к категории мясных полуфабрикатов.

Именно поэтому название на упаковке имеет значение. В данном случае производитель не скрывает, что продает смешанную мясную массу, а также указывает процентное содержание свинины и говядины.

Европейские нормы устанавливают и требования к составу фарша. Например, в постном фарше допускается не более 7% жира, в чистом говяжьем — не более 20%, а в фарше со свининой — не более 30%. Для последнего соотношение коллагена и мясных белков не должно превышать 18%.

Это, впрочем, не оценка полезности продукта, а требования к его категории и маркировке.

У обсуждаемой мясной массы на 100 граммов приходится 11,41 г жира, 13,71 г белка и 1,49 г соли. Содержание соли уже превышает предусмотренный для обычного фарша предел, не говоря о дополнительных ингредиентах.

А что насчет пугающих добавок с буквой E?

Не все так страшно, как выглядит на этикетке.

E301 — аскорбат натрия, соль аскорбиновой кислоты, то есть витамина C. E331 — цитраты натрия, а E262 — ацетаты натрия. Все эти вещества регулируются законодательством Евросоюза о пищевых добавках.

В определенных категориях мясных полуфабрикатов их применение разрешено. Поэтому само наличие буквы E еще не означает, что продукт опасен или не соответствует требованиям безопасности.

В конечном счете спор сводится к простому вопросу: что именно хочет купить человек — обычное измельченное мясо или более дешевую смесь с дополнительными ингредиентами?

Главный вывод этой истории: похожий внешний вид еще не означает одинаковый состав. Фарш и мясная масса — разные продукты. И прежде чем возмущаться производителем или радоваться низкой цене, стоит прочитать не только крупное название, но и мелкий шрифт на упаковке.

В данном случае производитель указал состав: 71% мяса, остальное — дополнительные ингредиенты. Устраивает ли такое соотношение покупателя — вопрос его предпочтений и кошелька.