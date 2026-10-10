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«Дарвин» - какой вариант вируса будет актуален в этом сезоне и чем он опасен 0 170

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
mixnews.lv
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В сезоне 2026–2027 годов ожидается распространение обновлённого варианта вируса гриппа A(H3N2), известного как «Дарвин» (A/Darwin/1454/2025). Он относится к линии гонконгского гриппа, которая способна вызывать тяжёлое течение болезни и серьёзные осложнения.

Особого внимания вирус требует из-за риска для детей, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Появление нового варианта связывают с антигенным дрейфом - постепенным накоплением мутаций, меняющих свойства вируса. Из-за этих изменений он отличается от вариантов, циркулировавших в предыдущие сезоны.

Чем опасен гонконгский грипп

Вирус A(H3N2) отличается высокой заразностью и может вызывать выраженные симптомы. В сезоне 2025–2026 годов, согласно приведённым данным, на пике заболеваемости на него приходилось около 80% случаев гриппа.

Опасность связана не только с высокой температурой и сильной слабостью. Среди возможных осложнений - пневмония и бронхит, а также миокардит, при котором воспаляется сердечная мышца. Болезнь также может сопровождаться отитом, особенно у детей. В детском возрасте существует и риск ложного крупа - отёка гортани, способного затруднить дыхание.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимы дети младше двух лет, пожилые люди старше 65 лет и беременные женщины. Повышенный риск тяжёлого течения также существует у людей с хроническими заболеваниями сердца, лёгких и почек, а также у пациентов с сахарным диабетом.

Как распознать симптомы

Грипп, вызванный вирусом A/Darwin, обычно начинается внезапно. Уже в первые сутки температура может подняться до 38–40 °C, а болезнь сопровождается выраженной слабостью, головной болью, болью в глазах и ломотой в теле.

Характерный симптом - сухой кашель. Также возможны боль в горле и заложенность носа.

Высокая температура и резкое ухудшение самочувствия могут указывать на грипп, но сами по себе не позволяют определить конкретный штамм. При затруднённом дыхании, боли в груди или резком ухудшении состояния необходима срочная медицинская помощь.

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#медицина #грипп #лечение #симптомы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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