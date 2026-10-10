11 октября 2026 года празднуется память преподобного Харитона Исповедника, епископа Иконийского. Он считается образцом настоящей веры во Спасение и преданного служения Богу. В народе этот день считался неудачным, а потому его старались проводить дома.

О чем вспоминают в Церкви 11 октября 2026 года

Харитон проживал в IV веке в период правления императора Аврелиана в Иконии (современный город Конья в Турции). Этот был период невероятных гонений на христиан. Харитон, вспоминая святую Феклу, которая также жила в Иконии, жаждал тоже пострадать за веру. Его схватили, держали в тюрьме, но именно в тот момент императора Аврелиана убили, а новый властитель не хотел мучить христиан, а потому отпустил из тюрьмы Харитона.

Тогда Харитон принял решение посвятить всю оставшуюся жизнь служению Господу. Господь также не оставлял его. Как-то по дороге в Иерусалим Харитона схватили разбойники. Они связали его и затащили в свою пещеру, собираясь убить его. Но Харитона спасла змея, посланная Богом — она заползла и отравила своим ядом кувшин с вином. Разбойники были отравлены и погибли. А преподобный Харитон, помолившись, принял решение остаться в этой пещере жить. Вокруг него стали собираться последователи.

Так на месте чудесного спасения была образована Фаранская лавра, ставшая одной из самых чтимых в Палестине. Харитон установил в ней очень строгий устав, а сам оставил обитель и ушел в пустыню, где стал жить в пещерах Сорокодневной горы. Через какое-то время на этом месте была образована Иерихонская лавра. Около третьего места, которое он избрал, чтобы остаться в уединении, была создана Сукийская лавра.

Чувствуя приближение смерти, он вернулся в Фаранскую лавру, где и скончался в окружении учеников в 350 году. Он был погребен в той самой церкви, что была построена на месте пещеры, где он чудесным образом спасся от разбойников.

Смысл праздника

В этот день вспоминается основатель сразу нескольких монастырей, сыгравших важную роль в становлении христианства.

Народные приметы погоды

— Если зайцы еще серы — зима прилет не скоро.

— Листья падают жилками вверх — к богатому урожаю в следующем году.

— Птицы распушили перья — к холодам.

Что можно делать 11 октября 2026 года

— Принято проводить день дома.

— Принято готовить пироги.

Что нельзя делать 11 октября 2026 года

— Нельзя заниматься домашними делами.

— Категорически нельзя выметать мусор за порог.

— Старайтесь не общаться с кареглазыми и черноглазыми людьми.

— После этого дня нельзя собирать и есть ягоды.

— Ни в коем случае не жалуйтесь и не нойте.