Если бы у жителей Латвии появилось больше свободных денег, способы их использования заметно различались бы в зависимости от региона. В Риге большинство опрошенных рвануло бы за границу. В провинции живут более приземленные люди, свидетельствуют данные опроса, проведенного местным банком.

Тяга к перемене мест

Наиболее заметная разница между желанием путешествовать и улучшать жилье наблюдается именно в Риге: путешествия выбрали бы на 17 процентных пунктов больше жителей, чем ремонт или благоустройство жилья. Так, 57% рижан потратили бы дополнительные деньги на путешествия, а ремонтом или благоустройством жилья занялись бы 40%.

В Курземе картина обратная: улучшить жилье предпочли бы 56% опрошенных, а потратить дополнительные деньги на путешествия — 48%. В Видземе жилье также немного опережает путешествия — соответственно 51% и 47%, а в Земгале — 48% и 41%.

В Латгале предпочтения больше напоминают рижские: 54% жителей потратили бы дополнительные деньги на путешествия, а 47% — на улучшение жилья.

Гуляй, пока молодой

Хотя путешествия нередко ассоциируются с более молодым и мобильным образом жизни, данные опроса показывают, что чаще всего дополнительные деньги на поездки готовы были бы потратить люди в возрасте 50–59 лет — 56%.

Среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет такой выбор сделали бы 50%. Примерно такая же доля наблюдается и в остальных возрастных группах.

В то же время молодежь значительно чаще потратила бы дополнительные деньги на покупки и развлечения. Покупку различных товаров выбрали бы 28% молодых людей, тогда как среди жителей старше 40 лет этот показатель составляет 12–16%.

На концерты, мероприятия и другие развлечения направили бы средства 21% молодых людей по сравнению с 10–14% в других возрастных группах.

Женщин тянет из дома

Различия наблюдаются и в предпочтениях мужчин и женщин. На путешествия дополнительные деньги потратили бы 56% женщин и всего 47% мужчин. Женщины также чаще вкладывали бы деньги в личностное развитие, например в курсы и обучение, — 19% по сравнению с 11% мужчин.

В свою очередь, мужчины чаще предпочли бы сохранить дополнительные деньги на будущее: на сбережения или инвестиции их направили бы 44% мужчин и 36% женщин.

Источник: Citadele