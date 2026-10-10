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Фермеры в приграничье разрабатывают свои планы безопасности 1 72

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
Rus.lsm.lv
Изображение к статье: Человек и дрон
ФОТО: dreamstime

Мы сами должны позаботиться о своей безопасности, — так сказали фермеры, живущие в паре километров от границы с РФ. По ночам слышали и дроны, но дока вреда они не причянили, пишет LSM+ со ссылкой на Latgales reģionālā televīzija.

Для безопасности обустраиваются укрытия в зерносушилках и подвалах. Как говорят крестьяне, ко всему привыкаешь, однако близость страны-агрессора не позволяет надеяться на крупные инвестиции — девелоперы боятся.

Роланд Кейшс работает в местном крестьянском хозяйстве, находящемся буквально рядом с РФ. Впредь времени, которое он сможет проводить здесь, будет меньше, поскольку он избран в Сейм. Он говорит, что в последние годы напряжение из-за агрессии РФ возросло, однако страха нет. Нельзя бояться всё время.

«Мы всю жизнь здесь, мы к этому соседу уже привыкли. Каждый из нас — патриот своей земли, но в то же время у каждого из нас есть своя семья, которую нужно защищать.

Лично у меня с женой трое детишек. Маленькие дети. Я должен думать, куда их переправить [в случае угрозы]», — признает координатор проектов крестьянского хозяйства Kotiņi Кейшс.

В Kotiņi на случай угрозы для работников определено место сбора —большое бетонное помещение.

«Безопаснее ли быть в здании или, например, в поле в тракторе — ну, это такой вопрос, который нужно взвесить. Возможно, всё же если ты один в поле, это безопаснее, чем большая группа в каком-то здании, ведь ты не знаешь, на что нацелен этот дрон», — рассуждает Кейшс.

Еще ближе к границе РФ находится хозяйство Riekstiņi. Хозяин Гунтар Барткевич ощущает близость границы еще острее: «Здесь везде, повсюду российская граница, и противомобильная полоса создана, которую и сейчас продолжают обустраивать».

Барткевич не рад, что у него теперь из-за так называемых зубов дракона стало меньше земли. Он также не знает, будет ли кто-то за это платить. Тем не менее безопасность важна. В семье растет сын Элвис, который уже стал агрономом хозяйства. Для возможного укрытия забетонированы подвалы и шахты зерносушилки.

«Мне не страшно, и моим работникам не страшно, потому что мы тут работаем и всё же не верим, что что-то подобное может произойти», — утверждает Барткевич.

Дроны, правда, слышали по ночам. Вроде кто-то их видел, но ничего не повреждено. Однако близость РФ влечет за собой другие негативные последствия.

«Из-за жизни в приграничье инвесторы смотрят в эту сторону очень отстраненно. Нам самим известны инвесторы, которые хотят разместить на нашей земле солнечные панели, большие солнечные парки. Но одна из причин, почему так долго тянут, возможно, заключается и в том, что тут очень близко к границе», — рассуждает координатор проектов Kotiņi.

«У меня спальня выходит на восточную сторону, на восходящее солнце. Утром, вставая, всегда с такой радостью смотрел, встречая новый день. А когда началась война в Украине, какое-то время казалось, что появилось такое недоверие к восточной стороне», — признался Барткевич.

Несмотря на минусы, вызванные близостью РФ, фермеры продолжают свою жизнь — сейчас убраны зерновые и бобовые. Говорят, урожай в этом году хороший, что дает надежду на будущее. Правда, они ожидают большей поддержки, которую годами обещает государство. Как в укреплении границы, так и в справедливом отношении к тем, кто хозяйствует в приграничье.

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#сельское хозяйство #граница #инвестиции #безопасность #угроза #дроны #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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