Фотографии детей на сайтах школ и в социальных сетях могут публиковаться даже без согласия родителей. Однако это не означает, что образовательные учреждения вправе размещать любые снимки по своему усмотрению.

Государственная инспекция данных Латвии (DVI) объяснила, в каких случаях публикация фотографий законна и что делать родителям, если они против.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную инспекцию данных, фотография ребенка, на которой его можно узнать, считается персональными данными. Следовательно, размещение такого снимка на сайте образовательного учреждения или в социальных сетях является обработкой персональных данных и подпадает под действие Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR).

Если лицо ребенка не видно

В инспекции поясняют, что далеко не каждое изображение ребенка считается персональными данными.

Например, если ребенок сфотографирован со спины, с большого расстояния или в составе большой группы и его невозможно идентифицировать, публикация такого снимка не будет считаться обработкой персональных данных конкретного ребенка.

При этом тот факт, что родители могут узнать своего ребенка по синей куртке или коричневым брюкам, сам по себе еще не означает, что его способны идентифицировать другие люди.

Если установить личность ребенка по фотографии невозможно, требования GDPR в отношении этого изображения не применяются.

Всегда ли школа обязана спрашивать разрешение родителей?

Как подчеркивает DVI, если ребенок на фотографии узнаваем, это еще не означает, что школа или учреждение дополнительного образования обязательно должны получать согласие родителей перед публикацией снимка.

Согласие является лишь одним из предусмотренных законодательством оснований для обработки персональных данных.

Прежде всего образовательное учреждение должно определить, с какой целью делаются и публикуются фотографии, а затем выбрать соответствующее правовое основание.

Например, школа может размещать снимки, чтобы рассказывать общественности о своей деятельности, проводимых мероприятиях или учебном процессе.

В зависимости от конкретных обстоятельств и статуса учреждения публикация фотографий может осуществляться не только на основании согласия, но и в общественных или законных интересах.

В частности, речь может идти об информировании жителей о том, как расходуются средства муниципального бюджета, либо об освещении публичного мероприятия.

Однако даже при наличии законного основания образовательное учреждение обязано оценить, действительно ли для достижения поставленной цели необходимо публиковать фотографии, на которых отчетливо видны лица детей.

Родителей обязаны предупредить

Независимо от того, какое правовое основание выбрала школа, она обязана информировать родителей об обработке персональных данных.

В частности, родителям должны объяснить, зачем фотографируют детей, где впоследствии могут появиться снимки и на каком правовом основании они будут опубликованы.

Если же учреждение решило использовать согласие родителей в качестве основания для публикации фотографий, такое согласие должно быть добровольным, конкретным, осознанным и однозначным.

При этом GDPR не требует, чтобы разрешение обязательно оформлялось письменно. Оно может быть предоставлено и другим способом.

Главное условие — образовательное учреждение должно иметь возможность доказать, что согласие действительно было получено, а также подтвердить, на какую именно обработку персональных данных оно распространялось.

Поэтому инспекция рекомендует школам выбирать такой способ получения согласия, который позволит при необходимости документально подтвердить его наличие.

Кроме того, если публикация фотографий основана на согласии, родители имеют право отозвать его в любой момент.

Что делать, если фотографию опубликовали без разрешения?

В DVI обращают внимание на важный нюанс: если родители обнаружили фотографию своего ребенка на сайте школы или в социальных сетях, хотя разрешения на ее публикацию не давали, это еще не означает, что образовательное учреждение нарушило законодательство.

Возможно, школа использовала другое предусмотренное GDPR правовое основание.

Поэтому инспекция рекомендует прежде всего обратиться непосредственно в образовательное учреждение и выяснить, с какой целью была опубликована фотография и на каком основании это сделано.

Родители также вправе возразить против дальнейшего размещения снимка или потребовать его удаления.

В свою очередь, образовательное учреждение обязано рассмотреть такое обращение с учетом конкретных обстоятельств и правового основания, на котором осуществлялась обработка персональных данных.

Таким образом, родители не всегда могут запретить школе публиковать фотографии детей только на основании отсутствия их согласия. Однако они вправе знать, зачем используются снимки, где они размещаются и на каком законном основании это происходит. А школа в каждом конкретном случае должна учитывать необходимость публикации и защиту персональных данных ребенка.