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Где в Латвии рожать хорошо? 0 112

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Младенец

В Адажском крае планируют увеличить единовременное пособие при рождении ребенка с нынешних 300 до 500 евро. Новые выплаты могут ввести уже с 2027 года. Одна из причин такого решения — снижение рождаемости и стремление родителей регистрировать место жительства в самоуправлениях, где пособия выше, сообщает агентство LETA.

Предложение об увеличении пособия поддержал Комитет по вопросам образования, культуры, спорта и социальной политики Адажской краевой думы.

Как следует из информации, опубликованной на сайте самоуправления, депутаты предлагают повысить размер выплаты сразу на 200 евро — с 300 до 500 евро за каждого новорожденного.

При подготовке решения учитывались фактические расходы самоуправления в 2026 году. Выяснилось, что прогнозы относительно количества обращений за пособием не оправдываются: заявлений поступает меньше, чем ожидалось.

В самоуправлении отмечают, что рождаемость продолжает снижаться. Кроме того, некоторые родители предпочитают первоначально декларировать место жительства в других городах и краях Латвии, где финансовая поддержка при рождении ребенка более существенная.

При этом местные власти уже приняли решение об увеличении выплат семьям, в которых одновременно рождаются двое или более детей. В сентябре Адажская дума утвердила следующие размеры пособий:

  • При рождении двойни — 2000 евро, или по 1000 евро на каждого ребенка.
  • При рождении тройни или большего количества детей — по 1500 евро на каждого новорожденного.

Предлагаемое повышение обычного пособия до 500 евро пока поддержано профильным комитетом. Для окончательного вступления изменений в силу необходимо соответствующее решение самоуправления.

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#рождаемость #Латвия #пособия #родители #дети
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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