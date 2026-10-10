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Ночной шторм в Латвии: без света остались более тысячи жителей Риги 0 422

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стихия

Сильные порывы ветра, обрушившиеся на Латвию вечером в пятницу, 9 октября, и в ночь на субботу, 10 октября, не привели к серьезным перебоям в электроснабжении страны. Однако в отдельных районах Риги жители временно остались без электричества, сообщает агентство LETA.

Как рассказала руководитель внешних коммуникаций компании Sadales tīkls Илзе Диманте, по состоянию на 7 часов утра ситуация с электроснабжением в Латвии оставалась стабильной. Были зафиксированы лишь отдельные повреждения электросетей, вызванные сильным ветром.

Согласно опубликованной компанией карте отключений, утром в субботу по всей Латвии было зарегистрировано около 40 отключений в электросети.

Наиболее серьезный инцидент произошел вечером в пятницу в Риге. Сломанное ветром дерево повредило линию электропередачи среднего напряжения, в результате чего без электричества временно остались около 1250 клиентов в районе Мангалсалы.

Перебои с электроснабжением также затронули отдельных потребителей в Вецдаугаве и Вецаки — в окрестностях проспекта Мангалсалас, улиц Албатросу и Звеяс, а также проспекта Вецакю. Электроснабжение удалось восстановить примерно через час, к 22:15. Несмотря на сильный ветер, масштабных аварий удалось избежать. В компании Sadales tīkls сообщили, что в выходные дни продолжат работу в обычном режиме.

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#Рига #погода #ветер #Латвия #шторм
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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