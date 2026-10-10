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Осень покажет свой характер: латвийские синоптики рассказали о погоде на воскресенье 0 680

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Осень
ФОТО: LETA

Воскресенье, 11 октября, не порадует жителей Латвии солнечной погодой. Страну ожидают плотная облачность, периодические дожди, а местами и сильные ливни.

Температура воздуха днем не превысит +14 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC).

В ночь на воскресенье небо над Латвией останется преимущественно облачным. На большей части территории страны временами будут идти дожди.

Ожидается слабый или умеренный ветер южных направлений. В начале ночи на побережье порывы юго-западного и западного ветра еще могут достигать 15 метров в секунду.

Местами образуется дымка, а температура воздуха опустится до +6…+11 градусов.

В воскресенье существенных изменений погоды не ожидается. Небо останется преимущественно затянутым облаками, на большей части территории страны периодически будут идти дожди, местами возможны ливни.

Ветер будет слабым или умеренным, преимущественно южного направления. Днем воздух прогреется до +11…+14 градусов.

Какая погода ожидается в Риге?

В столице ночь на воскресенье будет облачной. Небольшой дождь возможен в утренние часы. Температура воздуха составит +9…+10 градусов.

Днем в Риге сохранится преимущественно облачная погода, ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный ветер. Столбики термометров поднимутся до +12…+13 градусов.

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#Рига #климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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