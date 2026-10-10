В начале октября дачники часто стремятся навести порядок в саду и берутся за секатор, но осенняя обрезка подходит не всем кустам. Агроном Николай Покора объяснил, какие растения сейчас лучше не трогать, а какие, наоборот, можно смело прореживать.

Что можно обрезать в октябре

По словам агронома, для малины, смородины, крыжовника и ряда других ягодников начало октября — лучшее время. На малиннике и ежевике смело вырезают отплодоносившие побеги: они своё отдали и растению больше не нужны. Смородиновые и крыжовниковые кусты достаточно легко прочистить, не проводя кардинальной формировки.

Что нельзя трогать

Декоративные кустарники, которые цветут весной, осенью обрезать запрещено. В этот список входят сирень, форзиция и чубушник. Если укоротить их сейчас, весной цветения просто не будет. Также до весеннего тепла не стоит беспокоить серьёзной формировкой любые виды гортензий.

Отдельная категория — жимолость, ирга и арония. У них достаточно ограничиться удалением сломанных и сухих ветвей, не проводя более глубокую обрезку.

Почему нет одного правила для всех

Как подчёркивает эксперт, универсального ответа для всех кустарников не существует. Одни культуры осенью только выигрывают от прореживания, другие закладывают на побегах цветочные почки будущего сезона, и любое вмешательство лишает их цветения. Поэтому перед работой с секатором нужно понимать, к какому типу относится конкретный куст.

Частые вопросы

Какие кусты можно обрезать в октябре?

Малину, ежевику, смородину, крыжовник и ряд других ягодников. У малины и ежевики вырезают отплодоносившие побеги, смородину и крыжовник слегка прочищают.

Какие кустарники осенью обрезать нельзя?

Сирень, форзицию и чубушник — они цветут весной, и осенняя обрезка лишит их цветения. Также до весны не формируют гортензии.

Что делать с жимолостью, иргой и аронией?

У них удаляют только сломанные и сухие ветки, более серьёзную обрезку не проводят.

Почему нельзя обрезать все кусты одинаково?

Разные культуры по-разному закладывают цветочные почки. У одних они формируются на новых побегах, у других — на прошлогодних, поэтому единого правила для всех нет.

Когда лучше проводить серьёзную формировку декоративных кустарников?

Весной, после тепла. Осенью такие растения лучше не беспокоить, чтобы сохранить будущее цветение.