В социальных сетях широкую дискуссию вызвала публикация о знании латышского языка и о том, сколько слов человеку необходимо, чтобы уметь общаться в повседневной жизни, пишет LA.lv.

Автор публикации утверждает, что для повседневного разговора на латышском языке достаточно всего 200 слов, и спрашивает, почему люди, которые живут в Латвии долгое время или даже с рождения, по-прежнему не используют латышский язык. Она пишет, что узнала о таком пороге в 200 слов от преподавательницы, которая обучает латышскому языку иностранцев, и с тех пор ее не оставляет вопрос — если необходимый словарный запас действительно так мал, почему за год его не мог бы освоить любой, кто приехал жить в Латвию?

В комментариях дискуссия быстро стала острой. Несколько человек считали, что главная проблема не в отсутствии способностей, а в нежелании учиться. Одна комментаторша кратко сформулировала свое мнение — ключевое слово здесь «не хочет».

Другой комментатор сравнил ситуацию с украинскими гражданскими лицами, указав, что часть из них за сравнительно короткое время осваивает латышский язык на таком уровне, чтобы работать в сфере обслуживания клиентов, тогда как в Латвии есть люди, которые прожили здесь десятилетиями, но по-латышски по-прежнему говорят очень мало.

Однако в дискуссии прозвучали и возражения против самого предположения о 200 словах.

Комментаторы указали, что одного запоминания слов недостаточно — необходимо понимать падежи, грамматику, построение предложений и, главное, уметь понимать сказанное собеседником.

В латышском языке одно и то же слово в разных падежах может выглядеть и звучать по-разному, поэтому просто заученный список слов еще не означает способности разговаривать. Один комментатор иронично спросил, где вообще можно найти этот список «200 слов», потому что хотел бы по нему учить ребенка латышскому языку.

Другие же указали, что у проблемы есть и исторический, и социальный фон. В части Латвии, особенно в местах, где долгое время была большая русскоязычная община, человеку в повседневной жизни могло хватать русского языка, поэтому мотивация и необходимость использовать латышский язык были меньше.

В свою очередь, еще другие комментаторы упрекали самих латышей в привычке автоматически переходить на русский язык, как только собеседник говорит по-латышски с трудом.

В дискуссии не обошлось и без противоположного мнения — что нельзя возлагать вину только на одну группу общества и что изучение языка сложнее, чем простое «хочу или не хочу».

LA.LV попросил специалистов Центра государственного языка разъяснить — действительно ли 200 слов достаточно, чтобы человек мог нормально разговаривать на латышском языке?

200 слов — не свободный разговор, а минимум для выживания

Ответ довольно однозначен — 200 слов недостаточно, чтобы свободно говорить на латышском языке. С таким словарным запасом человек мог бы справляться в элементарных ситуациях, например, в путешествии — поздороваться, спросить дорогу, сказать, что хочет есть или что ему что-то нужно.

В такой минимум вошли бы наиболее употребительные местоимения, основные глаголы, например, «есть», «идти» и «нуждаться», простые прилагательные и фразы для знакомства.

Однако лексика повседневного общения гораздо шире — она охватывает примерно 4000–5000 слов, хотя в повседневных ситуациях можно обойтись и несколькими тысячами.

Для уровня A1 по общеевропейской системе владения языком оценивается примерно 500 активно употребляемых слов и еще 500–700 слов в пассивном словарном запасе.

Таким образом, прозвучавшее в социальных сетях утверждение о 200 словах слишком упрощено — с ними можно начать общаться, но не свободно разговаривать.

«Siļķe», «šķērsot» и «šaursliežu» — слова, на которых язык может заплетаться

Произношение латышского языка тоже не одинаково просто для всех. Специалисты указывают, что трудности часто вызывают слова с несколькими согласными подряд, например, «siļķe», «šķērsot» и «šķirne», а также более длинные слова, например, «cielaviņa» и «šaursliežu».

Кроме того, многое зависит от родного языка человека. У носителей славянских языков трудности могут вызывать латышские дифтонги, тогда как у носителей других языков — произношение буквы «r» или твердых согласных. Это означает, что один и тот же словарный запас латышского языка разные люди могут осваивать в очень разном темпе.

Сколько же на самом деле нужно времени, чтобы выучить латышский язык?

И на этот вопрос нет одного ответа. На освоение одного уровня владения языком обычно предусматривают примерно 100–160 учебных часов, однако на результат влияет очень много факторов — возраст человека, предыдущий опыт изучения других языков, интенсивность занятий, родной язык и то, как часто латышский язык используется вне учебы.

Именно последний фактор может быть особенно важным. Человек может посещать языковые курсы, однако если на работе, дома, в магазине и в кругу друзей он продолжает общаться только на другом языке, практические разговорные навыки развиваются гораздо медленнее.

Неужели в Латвии действительно огромное количество людей, которые вообще не знают латышского языка?

Данные языковых исследований показывают более сложную картину. Если в 1989 году только примерно 23% жителей Латвии, для которых латышский язык не был родным, владели им хотя бы на каком-то уровне, то в последние 5–10 лет латышским языком хотя бы на определенном уровне владеют более 90% этой группы общества, не считая людей с совсем минимальными базовыми знаниями. Особенно заметна разница между поколениями.

В языковом обследовании 2026 года 60,7% опрошенных в возрасте от 18 до 34 лет, для которых латышский язык не является родным, оценили свои знания как хорошие или очень хорошие. В возрасте от 35 до 44 лет так ответили 56,7%, а в группе людей в возрасте 65–75 лет — 29,4%.

Таким образом, в более молодых поколениях знание латышского языка растет значительно быстрее. Однако здесь проявляется еще один важный нюанс — знать язык и использовать его в повседневной жизни не одно и то же. Специалисты указывают, что даже человек с хорошими знаниями латышского языка может в повседневной жизни выбирать другой язык, если именно он является привычным языком общения в его семье, на работе или в кругу друзей. На использование языка влияют место жительства, социальная среда и уже сложившиеся коммуникативные привычки.