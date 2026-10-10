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«Почему у русских в Латвии есть права?»: омбудсмен оценил скандальный вопрос в эфире Латвийского радио 7 2589

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Радио

Вопрос радиослушательницы о русских жителях Латвии и их правах стал поводом для жалобы на журналиста Латвийского радио Айдиса Томсонса. Однако омбудсмен общественных СМИ не обнаружил в действиях ведущего нарушения этических норм, сообщает агентство LETA.

Поводом для разбирательства стал выпуск программы «Krustpunktā» на Latvijas Radio 1 от 9 сентября. Во время прямого эфира одна из слушательниц задала вопрос: «Почему здесь так много русских и почему у них есть свои права? Почему?»

Автор жалобы обратил внимание на то, что в прямом эфире могут звучать некорректные, дискриминационные или стигматизирующие высказывания. Однако, по его мнению, именно в таких ситуациях на ведущего общественного СМИ ложится особая ответственность.

Заявитель считал, что журналист обязан немедленно отреагировать на подобный вопрос, указать на содержащиеся в нем предубеждения и объяснить, почему сама постановка вопроса является проблематичной.

Вместо этого, как утверждал автор жалобы, Айдис Томсонс несколько раз переформулировал вопрос слушательницы, связав его с последствиями советской оккупации Латвии.

В частности, ведущий произнес: «Это последствия оккупации, что у нас так... ну, так много?»

При этом вторую часть вопроса — «Почему у них есть свои права?» — журналист оставил без комментариев.

По мнению заявителя, такое поведение было недопустимым, поскольку вопрос о наличии прав у людей определенной национальности противоречит конституционным принципам равенства и может способствовать распространению предубеждений.

Автор жалобы также полагал, что ведущий не только не остановил некорректное обсуждение, но и продолжил его в проблематичном контексте, что могло противоречить Кодексу поведения и этики Латвийского общественного СМИ и редакционным руководящим принципам.

Что решил омбудсмен?

Омбудсмен латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс рассмотрел жалобу с точки зрения профессиональных журналистских стандартов и этических норм. Он пришел к выводу, что в высказываниях Айдиса Томсонса не было обнаружено оскорбления чести и достоинства человека или группы людей по признаку этнического происхождения, национальности либо языка.

Омбудсмен отметил, что советская оккупация Латвии упоминалась в передаче как исторический факт. При этом связь последствий оккупации с этническим и языковым составом населения представляла собой предложенную ведущим интерпретацию обсуждаемой темы.

Таким образом, оснований считать, что журналист допустил дискриминационные высказывания, омбудсмен не установил.

Вместе с тем Апсалонс признал, что ведущему следовало действовать более внимательно.

По его оценке, когда становится очевидно, что вопрос можно понимать по-разному, журналисту желательно уточнить его смысл, чтобы избежать недоразумений и неверных интерпретаций...

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#права человека #Латвия #дискриминация #русские #журналистика #Омбудсмен
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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