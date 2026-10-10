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Принесите то, что не работает: в Риге пройдет необычная акция 0 325

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ремонт техники

Не спешите выбрасывать сломанный чайник, блендер или фен! 15 октября в Риге пройдет бесплатный мастер-класс по ремонту бытовой техники.

Участники смогут принести неисправные приборы, получить консультацию специалистов и попробовать самостоятельно устранить поломку. Предварительная запись не требуется.

Компания по управлению отходами Eco Baltia vide совместно с Latvijas zaļais punkts организует в Риге бесплатный мастер-класс по ремонту мелкой бытовой электротехники, сообщает агентство LETA.

Цель мероприятия — показать жителям, что неисправную технику далеко не всегда нужно выбрасывать и заменять новой. Во многих случаях ремонт может стать более экономичным и экологичным решением.

Приходите со своей сломанной техникой

Организаторы приглашают участников принести с собой неисправные электроприборы. Это может быть электрический чайник, фен, блендер, телевизор или другая бытовая техника.

Мастера ремонтной мастерской Lab! помогут определить возможную причину неисправности, объяснят, какие действия необходимы для ремонта, и дадут практические рекомендации по восстановлению работоспособности устройства.

При желании посетители смогут самостоятельно попробовать отремонтировать свою технику под руководством специалистов.

Особое внимание во время занятий будет уделено соблюдению правил безопасности при работе с электроприборами.

Консультации мастеров будут доступны на протяжении всего мероприятия. Посетители смогут прийти в удобное для себя время без предварительной регистрации.

Где и когда пройдет мастер-класс?

15 октября 2026 года, четверг

Начало в 12:00

Рига, ул. Латгалес, 240 (Latgales iela 240)

Магазин восстановленной электротехники Lab! veikals

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#экология #безопасность #экономия
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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