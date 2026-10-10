В пятницу, 9 октября, на дорогах Латвии произошло 168 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий восемь человек получили травмы, один человек погиб. Об этом сообщили в Государственной полиции.

Трагическая авария произошла вечером в пятницу в окрестностях Риги — в Спилве Бабитской волости Марупского края.

Мужчина, управлявший ассенизационным грузовиком Mercedes-Benz, двигался в направлении от Риги, когда автомобиль неожиданно съехал с дороги и врезался в ограждение с правой стороны, повредив его.

При этом грузовик лишь чудом не въехал в остановку общественного транспорта. По предварительной информации полиции, причиной аварии могло стать внезапное ухудшение самочувствия водителя.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины. Его тело из кабины грузовика извлекли пожарные-спасатели.

По факту происшествия начат уголовный процесс. Полиции предстоит установить точные обстоятельства аварии и выяснить, что именно стало причиной трагедии.