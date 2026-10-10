В последнее время всё чаще молодые люди цепляются за заднюю часть общественного транспорта — автобусов, троллейбусов — и так едут даже несколько остановок, рискуя своей жизнью.

Как сообщает передача TV3 «Degpunktā», недавно на улице Виенибас гатве одна женщина заметила парня, который забрался на троллейбус и даже поставил на его крышу кладбищенскую свечу.

«Вдруг мой ребёнок говорит: „Эй, мама, смотри!“ Разве так можно?» Нечто подобное я увидела впервые в жизни, рассказывает передаче очевидец Ивита.

Женщина немедленно отреагировала — на следующей остановке остановилась перед троллейбусом и предупредила водителя. Пока они разговаривали, молодой человек спрыгнул и ушёл прочь со своей свечкой.

Сама Ивита не понимает, почему молодые люди совершают такие опасные поступки, не думая о последствиях. Автор публикации задаётся вопросами: что это было — спор, попытка сэкономить на билете или нечто более опасное? И главное, осознавал ли мужчина, чем рискует?

«Что было бы, если бы произошёл несчастный случай? Пришлось ли бы водительнице отвечать за поступок своего „пассажира“?»

«Rīgas satiksme» называет такое поведение игрой со смертью. Резкий поворот или торможение может закончиться для этих сорвиголов трагически. Кроме того, если снимать и публиковать такие случаи, создаётся массовый эффект, который побуждает и других попробовать нечто подобное.

Представитель компании Байба Барташевича Фелдмане призывает в таких ситуациях немедленно обращаться в полицию. Хотя ей не известны случаи, когда такое поведение заканчивалось трагически, риск очень высок — упав, молодой человек может попасть под сам транспорт или под транспортное средство, едущее позади него.