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В Латвии нашли «город стариков». И место, где пенсионеры не прижились 0 117

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: пенсии

В Латвии на начало 2026 года проживало 413 тысяч человек в возрасте 65 лет и старше — это 22,4% от общего населения страны. Об этом свидетельствует обзор ЦСУ «Пенсионеры в Латвии».

Стоит особо отметить, что демографическая карта страны выглядит крайне неоднородно. Самым «возрастным» регионом стала Латгалия, где люди старше 65 лет составляют 25,3% населения.

В Рижском же регионе этот показатель самый низкий — 21,2%. Что вполне объяснимо: работы и других возможностей здесь больше.

Среди крупных городов лидерство по доле пенсионеров удерживают Вентспилс (25,6%) и Даугавпилс (25,5%), а меньше всего их в Елгаве (20,8%).

Если смотреть по краевым муниципалитетам, то рекордсменами стали Краславский (28,6%) и Валкский края (27,4%), тогда как в молодом Марупском крае пенсионеров всего 11,0%.

При этом Латвия уверенно удерживает статус лидера Европейского союза по половому дисбалансу среди пожилых людей: две трети пенсионеров — женщины (65,5%), а на долю мужчин приходится лишь 34,5%.

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#пенсионеры #Латвия #демография #население
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Николай Кудрявцев
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