Как прогнозируют авторы поправок, сумма поддержки вырастет со 149 до 174 евро в месяц в расчете на одного члена небогатой семьи. При этом число получателей жилищного пособия в отопительный сезон может увеличиться на 2232 человека в месяц, достигнув в среднем 37 610 адресатов.

Остается вопрос: как переживут зиму остальные семьи? Фоном к этому идет рост цен на отопление, начиная уже с декабря. И, разумеется, оптимистичные прогнозы власть имущих. А как же иначе? Не будем забывать о финише избирательной кампании в Сейм.

Помощь: кому и насколько помогут

На минувшей неделе, 24 сентября, Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону «О социальных услугах и социальной помощи», поддержав инициативу министерств.

Это решение позволит увеличить выплаты нынешним получателям жилищных пособий, а также даст возможность новым соискателям претендовать на жилищное пособие.

Обновленные и увеличенные жилищные пособия будут выплачиваться на протяжении всего отопительного сезона — с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года. При этом государство берет на себя 30% всех расходов, которые понесут самоуправления при выплате этих средств.

Механизм дополнительных выплат таков: на отопительный сезон 2026/2027 временно повышены коэффициенты. То есть в формуле расчета пособия к сумме гарантированного минимального дохода (ГМД) будут применяться следующие увеличенные показатели:

для одиноко проживающих пенсионеров и лиц с инвалидностью — 2,5 (ранее было 2,1);

для домохозяйств, где проживают только пенсионеры или люди с инвалидностью, — 2,0 (было 1,7);

для семей с детьми или молодежью до 24 лет (если они учатся) — 2,0 (было 1,7);

для всех остальных категорий домохозяйств — 1,7 (было 1,3).

Как будет происходить перерасчет

Для жителей, которым жилищное пособие уже назначено, социальные службы самоуправлений произведут автоматический перерасчет по новым коэффициентам. Никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Однако новые коэффициенты дают возможность претендовать на пособие более широкому кругу домохозяйств. Если раньше доходы вашего домохозяйства превышали порог для получения пособия, но в зимний период, когда коммунальные счета существенно вырастут, ситуация изменится, Министерство благосостояния рекомендует обратиться в социальную службу своего самоуправления для новой оценки материального положения.

В целом «влияние» новой помощи на госбюджет оценивается в 8,7 млн евро (8,1 млн евро — на пособия и 601,9 тыс. евро — на доплаты сотрудникам самоуправлений).

Долги за отопление: кому отключают тепло

За месяц до планового подключения отопления в Риге уровень оплаты счетов за отопление в 2026 году составил 97,61%, сообщило АО Rīgas siltums (RS).

Задолженность жилого фонда — 6,63 миллиона евро. И это на 820 000 евро больше прошлогодней. Тем не менее, по оценке Rīgas siltums, «долг номинально возрастает существенно медленнее, чем объем выписанных счетов».

Надо отметить, что у RS довольно высокий порог «рискованности» дома — таковым считается отапливаемый объект, где оплачивается менее 80% счетов. Всего по Риге таких объектов 37.

Случается, что акционерное общество отключает неплательщиков, но среди 17 должников не было ни одного жилого здания.