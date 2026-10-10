Ваш автор не в первый раз слышит, как молодые люди в общественном транспорте разговаривают на английском языке как на родном… и тут же переходят на латышский — с акцентом. Да, иногда они возвращаются.

В 2025 году в Латвию вернулось 7618 человек, утверждает Министерство умного администрирования и регионального развития, отвечающее за реэмиграцию. Однако разница между уехавшими и прибывшими вновь оказалась не в пользу страны: минус 1291 человек.

Профиль возвращающегося латвийца довольно широк: есть и люди пенсионного возраста — заработали на Западе и готовятся прожить остаток дней в довольстве, при более низких ценах; и семьи с детьми; и профессионалы разных специальностей. Чаще всего реэмигранты возвращаются из Великобритании, Ирландии, Германии, Норвегии, Финляндии и Нидерландов.

За восемь лет региональные координаторы реэмиграции провели индивидуальную работу с 20 958 людьми, помогая им найти возможности в нашей республике. Координаторы выезжают за границу, работают с организациями диаспоры.

Денег жалко?

Правда, в денежном выражении бюджетные ассигнования на реэмиграцию выглядят просто нелепо — на 2026 год всего… 203 тысячи евро для регионов и 38 тысяч евро для самого министерства. Неужели Латвии настолько не нужны уже «готовые» граждане? Ведь это и налогоплательщики, и, в конце концов, потенциальные воины.

В Литве, для примера, есть единовременное пособие для возвращающихся специалистов — 4727,30 евро на человека. В Эстонии — 3000 евро. Кстати, только что наша северная соседка заняла 1-е место в мире в новом иммиграционном рейтинге Rumavi Global Relocation Index 2026.

Если же говорить о нашей стране, то за весь нынешний год пока создано только по одному предприятию для реэмигрантов — в Рижском и Латгальском регионах (в прошлом году было 16). Наша богатая столица потратила на это феноменальную денюжку — 6489 евро. Негусто…

Три учителя на одного ребенка

В 2025/26 учебном году в школах ЛР учился 321 юный реэмигрант — на 24% больше, чем пару лет назад. Одним из стимулов для возвращения латвийцев местные власти считают возможность включения детей и молодежи в систему образования.

Олга Озола, замдиректора Департамента общего образования МОН, рассказала в Сейме, что Закон о диаспоре позволяет:

— регистрировать из-за границы детей для обучения в дошкольных, общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях;

— обеспечивать постоянную системную поддержку интеграции детей диаспоры в латвийскую образовательную систему;

— привлекать бывших эмигрантов на учебу в вузы Латвии, в том числе оказывая помощь в освоении латышского языка.

На практике для каждого такого учащегося должна создаваться комиссия из трех педагогов, разрабатывающая персонализированный учебный план, включающий 1–2-летний период освоения госязыка. При этом все дети принимаются в классы, соответствующие их возрасту.

Тем не менее остаются вызовы, на которые система отвечает с трудом: те самые недостаточные знания госязыка, затрудняющие освоение предметов; различия между образовательными системами, подходами и требованиями к учебе в странах исхода и в Латвии; дефицит финансирования для индивидуальных занятий; недостаток мест в конкретных классах школ в тех местах, куда возвращаются семьи.

Чего они боятся

Есть, впрочем, главный источник нестабильности, который ослабляет желание людей вернуться на родину, — это мрачный информационный фон, который генерируют наши VIP.

Нервозная государственная политика — от смены правительств до дрязг в верхах, рост цен на всё, постоянные разговоры о военной угрозе — согласимся, всё это не формирует положительный образ Латвии в глазах десятков тысяч наших людей за границей. Или — уже не наших?

Скорее второе – на последних выборах депутатов Сейма проголосовали всего 0,9 процента от всех латвийских эмигрантов. 99 с лишним процентов уехавших граждан Латвии игнорируют внутренние политические процессы своей малой родины.

Где сейчас живут латвийцы

Больше всего граждан Латвии официально зарегистрировали место жительства в следующих государствах:

Великобритания — 102 086 человек;

Германия — 27 564 человека;

Ирландия — 24 237 человек;

Израиль — 6445 человек;

Россия — 5355 человек;

Беларусь — 1128 человек.

Кроме того, согласно данным УДГМ, за рубежом официально числятся также около 4,7 тысячи неграждан Латвии.

Нужно учитывать и приблизительный характер данной статистики: ведь люди, не изменившие задекларированное место жительства, уехавшими не считаются!