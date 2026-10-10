Рынок недвижимости Риги продолжает меняться: количество квартир, выставленных на продажу, сокращается. За год предложение в столице уменьшилось на 8%, а в крупнейших микрорайонах — сразу на 18%. При этом в одних районах выбор жилья заметно вырос, а в других резко сократился.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на последний обзор рынка серийных квартир компании Arco Real Estate, в августе 2026 года количество предложений о продаже квартир в Риге уменьшилось на 1% по сравнению с июлем.

В крупнейших микрорайонах столицы сокращение оказалось более заметным — на 4%. Если сравнивать ситуацию с августом прошлого года, изменения еще существеннее. В целом по Риге количество выставленных на продажу квартир сократилось на 8%, а в крупнейших микрорайонах — на 18%.

Где в Риге продается больше всего квартир?

По данным Arco Real Estate, в августе наибольшее количество предложений по-прежнему было зарегистрировано в Агенскалнсе — 155 квартир.

На противоположном конце списка оказалась Болдерая, где на продажу предлагались всего 24 квартиры.

При этом ситуация в разных микрорайонах развивалась неодинаково.

Самый заметный рост количества предложений в августе зафиксирован в Золитуде — на 23% по сравнению с предыдущим месяцем.

А вот в Ильгюциемсе наблюдалось самое резкое сокращение — сразу на 35%.

Где выбор жилья самый ограниченный?

Специалисты Arco Real Estate также проанализировали количество предложений с учетом численности населения каждого микрорайона.

Выяснилось, что и по этому показателю лидирует Агенскалнс, где на продажу выставлено больше всего квартир относительно количества жителей.

Наименьшее предложение в расчете на численность населения отмечено в Ильгюциемсе. Таким образом, несмотря на небольшое общее сокращение предложения в августе, ситуация на рынке недвижимости Риги существенно различается в зависимости от района. Особенно заметны изменения в Ильгюциемсе, где выбор квартир за месяц сократился более чем на треть.