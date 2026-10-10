В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, а меньше всего стоило в Таллинне.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена на бензин 95-й марки снизилась на 1,7% и составила в пятницу 1,932 евро за литр, а цена дизтоплива за неделю выросла на 1,2% до 2,09 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю цена на бензин 95-й марки в пятницу составляла 1,909 евро, что на 4% меньше, чем неделю назад, а цена дизтоплива снизилась на 3,9% до 2,199 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки за неделю выросла на 0,5% до 1,959 евро за литр, а цена дизтоплива в пятницу составила 2,059 евро, что на 3,3% меньше, чем неделю назад.

Цена на автогаз за неделю выросла во всех столицах стран Балтии. Больше всего он подорожал в Таллинне - на 8,7% до 1,077 евро за литр. В Риге цена автогаза выросла на 4,2% до 0,985 евро, а в Вильнюсе - на 2,3% до 0,879 евро за литр.