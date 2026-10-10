Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В столицах стран Балтии - разные тенденции цен на топливо 1 195

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Цены на бензин

На прошедшей рабочей неделе в столицах стран Балтии наблюдались различные тенденции цен на топливо, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Вильнюсе, а меньше всего стоило в Таллинне.

В Риге на АЗС "Circle K" на улице Краста цена на бензин 95-й марки снизилась на 1,7% и составила в пятницу 1,932 евро за литр, а цена дизтоплива за неделю выросла на 1,2% до 2,09 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС "Circle K" на проспекте Саванорю цена на бензин 95-й марки в пятницу составляла 1,909 евро, что на 4% меньше, чем неделю назад, а цена дизтоплива снизилась на 3,9% до 2,199 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена на бензин 95-й марки за неделю выросла на 0,5% до 1,959 евро за литр, а цена дизтоплива в пятницу составила 2,059 евро, что на 3,3% меньше, чем неделю назад.

Цена на автогаз за неделю выросла во всех столицах стран Балтии. Больше всего он подорожал в Таллинне - на 8,7% до 1,077 евро за литр. В Риге цена автогаза выросла на 4,2% до 0,985 евро, а в Вильнюсе - на 2,3% до 0,879 евро за литр.

×
#экономика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Праздник в Риге
Изображение к статье: Смерть на дороге
Изображение к статье: Стихия
Изображение к статье: реэмигрант Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Жара, Германия
Lifenews
Изображение к статье: Кола с лимоном
Lifenews
Изображение к статье: пешеходы на улице
Наша Латвия
7
Изображение к статье: Как научить кошку самостоятельно садиться в переноску: 5 простых шагов
Люблю!
Изображение к статье: Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Уиткофф
В мире
1
Изображение к статье: Жара, Германия
Lifenews
Изображение к статье: Кола с лимоном
Lifenews
Изображение к статье: пешеходы на улице
Наша Латвия
7

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео