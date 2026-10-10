В Латвии продолжаются споры о правилах для 2-го пенсионного уровня. На днях закончилось официальное общественное обсуждение поправок к Закону о государственных фондируемых пенсиях, которые подготовило Министерство благосостояния.

Одно из главных новшеств — дать возможность латвийцам уже за пять лет до наступления пенсионного возраста переводить накопления со 2-го уровня на 1-й, то есть добавлять их к государственной пенсии, а не оставлять финансовым структурам право самостоятельно распоряжаться этими средствами и инвестировать их.

Фоном для этого стал объявленный референдум о праве латвийцев просто забирать все свои накопления со 2-го уровня.

Как все устроено сейчас?

Если вы оформляете пенсию по старости (включая досрочную), вариантов распорядиться деньгами со 2-го уровня немного:

1. Прибавить к государственной пенсии. Вы переводите весь свой капитал со 2-го уровня на 1-й. Государство учитывает общую сумму и исходя из этого начисляет вам ежемесячную государственную пенсию.

2. Приобрести пожизненную пенсию.

Что именно хотят изменить?

В предложениях Минблага предлагается расширить этот выбор сразу до шести вариантов:

1. Перевести накопления со 2-го уровня на 1-й (к государственной пенсии) можно будет уже за пять лет до наступления пенсионного возраста, а не ждать самого момента выхода на пенсию. Впрочем, классический вариант — сделать это непосредственно при выходе на пенсию — тоже сохранят.

2. Перевести накопления в частную пенсионную схему. Можно будет заключить договор с частным пенсионным управляющим или страховой компанией, чтобы получать пожизненные выплаты.

3. Оставить деньги работать на финансовом рынке.

Если к моменту выхода на пенсию вы успели накопить на 2-м уровне сумму, равную как минимум 10 минимальным зарплатам (7800 евро), для вас открываются еще две опции:

4. Инвестировать эти деньги в финансовый рынок. Тогда, теоретически, выплаты могут поступать всю жизнь, а их размер будет напрямую зависеть от того, насколько успешно работают эти инвестиции.

5. Оставить накопления и получать регулярные фиксированные выплаты.

И, наконец, опция, отложить решение до лучших времен:

6. Отложить окончательный выбор на три года. То есть в течение трех лет вы сможете получать свои накопления со 2-го уровня частями, а уже потом решить, что делать с оставшейся суммой.

В общем, если эти поправки примут, сама система использования 2-го пенсионного уровня в Латвии изменится.

Однако, как видим, и речи нет о том, чтобы латвийцы смогли полностью забрать все свои накопления наличными.

Контекст: 27 500 подписей за право снять все деньги

Тут уместно напомнить, что вся эта министерская суета с шестью вариантами началась не на пустом месте. Параллельно в Латвии бушевали нешуточные страсти вокруг народной инициативы на портале ManaBalss.lv.

Предлагалось дать людям право вообще в любой момент добровольно забрать и обналичить свои деньги со 2-го уровня. Ну или хотя бы за те самые пять лет до пенсии.

Идею латвийцы встретили «на ура» — петиция молниеносно набрала больше 27 500 подписей вместо необходимых 10 тысяч. И понятно почему: деньги на счете вроде бы твои личные, а потрогать их нельзя, да и доходность у латвийских «выгодных» пенсионных планов в последние годы, мягко говоря, не радовала — инфляция съедает накопления быстрее, чем они растут.

И каков же итог? Сейм Латвии и Минблаг наотрез отказались полностью принять эту инициативу. Но общественное давление даром не прошло — министерство придумало этот компромиссный план с шестью вариантами.

Соседи уже давно провели реформу

Эстонцы еще в 2021 году сделали 2-й пенсионный уровень полностью добровольным: хочешь — копи дальше, хочешь — забирай все до цента. И около трети участников системы сразу сняли свои накопления. В экономику хлынули миллиарды евро. Люди начали массово гасить быстрые кредиты, делать ремонты и покупать технику.

Итог к 2026 году: эйфория прошла. В Эстонии уже урезают возможности досрочного снятия средств.

В Литве пошли по другому пути. С начала 2026 года для жителей открылось то самое двухлетнее «окно возможностей», которое закроется 31 декабря 2027 года.

Что разрешили: закон дал право либо забрать разово до 25% накоплений, либо полностью выйти из системы и забрать свои личные взносы вместе с инвестиционным доходом.

После либерализации системы около 40% участников (порядка 580 тысяч человек) решили забрать свои деньги. Суммарно люди вывели из частных фондов 2,9 миллиарда евро.