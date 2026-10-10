В субботу, 10 октября, центр Риги на несколько часов превратится в площадку для празднования Национального дня Испании. Жителей и гостей столицы ждут военный парад, выставка бронетехники, выступление военного оркестра и угощение традиционной испанской паэльей. Однако автомобилистам стоит учитывать ограничения движения, сообщает агентство LETA.

Национальный день Испании официально отмечается 12 октября, однако в Риге праздничные мероприятия решили провести в субботу, чтобы их смогло посетить как можно больше людей.

Праздник продлится с 11:00 до 14:00.

Что покажут на параде?

В 11:00 на площади Свободы состоится торжественная церемония поднятия государственных флагов Латвии и Испании.

Затем пройдет церемония памяти павших военнослужащих с возложением цветов к памятнику Свободы.

После этого подразделения Вооруженных сил Испании проведут военный парад. Музыкальное сопровождение обеспечит оркестр Национальных вооруженных сил Латвии.

Во время парада также прозвучат залпы, которые синхронно произведет специально подготовленное подразделение.

В Министерстве обороны предупреждают, что для залпов будут использоваться учебные боеприпасы. Они создают кратковременный громкий звук, но не представляют опасности для окружающих.

После парада все желающие смогут поближе рассмотреть военную технику испанских вооруженных сил, выставленную на площади Свободы.

Испанская паэлья из армейской кухни

Еще одной частью праздничной программы станет знакомство с испанской кухней.

Примерно в 12:00 на улице Калькю, 28, посетителей пригласят попробовать традиционное испанское блюдо — паэлью, приготовленную на армейской полевой кухне.

Мероприятие организуют посольство Испании в Латвии и испанский военный контингент, дислоцированный в стране, совместно с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами, Рижской думой и другими партнерами.

Испанских военнослужащих в Латвии стало почти вдвое больше

Испания является одной из 13 стран, участвующих в многонациональной бригаде НАТО в Латвии.

В этом году исполняется девять лет с начала службы испанских военнослужащих в составе союзных сил на территории страны.

За это время испанский военный контингент значительно увеличился: первоначально он насчитывал около 350 военнослужащих, а сейчас — более 600.

Где ограничат движение в Риге?

В связи с проведением праздничных мероприятий в центре столицы введут временные ограничения для автомобилистов.

С 6:30 до 15:00 будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств:

На обеих сторонах бульвара Зигфрида Анны Мейеровица — на участке от улицы Смилшу до улицы Кришьяня Валдемара.

На перекрестке улиц Вальню и Калькю, возле здания по адресу Калькю, 28.

Кроме того, в период с 6:30 до 15:00 при необходимости будут кратковременно ограничивать движение транспорта по маршруту военного парада, а также во время размещения и погрузки бронетехники.

Водителям рекомендуется заранее учитывать возможные задержки при поездках через центр Риги.