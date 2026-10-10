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Зимние вещи далеко? Синоптики рассказали, к чему готовиться на следующей неделе 0 1249

Наша Латвия
Дата публикации: 10.10.2026
LETA
Изображение к статье: мокрый снег

В воскресенье ветер сменится на южный и станет слабым или умеренным. По мере его ослабления ночью и утром местами будет образовываться туман. В отдельных районах возможны грозы и сильные ливни. Ночью температура составит +6…+11 градусов, днем — +10…+14 градусов.

На следующей неделе станет спокойнее, но холоднее.

В начале следующей недели погода будет менее переменчивой. Дожди пройдут во многих районах, однако к середине недели осадки ожидаются лишь местами. Ветер будет преимущественно южным, слабым или умеренным.

С поступлением более холодного воздуха ночная температура во внутренних районах Латвии понизится до +3…+6 градусов. Днем воздух будет прогреваться лишь до температуры немного выше +10 градусов.

Таким образом, после ветреных и дождливых выходных погода постепенно успокоится, однако заметного потепления синоптики пока не прогнозируют.

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#климат #погода #ветер #Латвия #прогноз #дождь #температура
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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