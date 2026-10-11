В ночь на понедельник и в первый день новой недели в Латвии будет преимущественно облачно, временами пройдут дожди, а местами образуется туман, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью погоду будет определять циклон над Балтийским морем. Во многих районах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны сильные ливни. При этом кое-где небо будет проясняться.

Ветер останется слабым, на значительной части территории страны видимость ухудшится из-за дымки и тумана. Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов.

В понедельник днем сохранится преимущественно облачная погода, местами пройдут кратковременные дожди. При слабом ветре воздух прогреется до +9…+13 градусов.

В Риге ночью ожидаются отдельные прояснения, однако в первой половине ночи временами будет идти дождь. После полуночи начнут образовываться дымка и туман. Температура понизится до +5…+7 градусов.

В понедельник в столице будет облачно, вечером возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до +10…+12 градусов.