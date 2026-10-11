Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цены на квартиры продолжают расти и за Ригой: где жилье подорожало больше всего? 1 430

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дом

Цены на квартиры в серийных дома продолжают повышаться и за Ригой. В августе 2026 года подорожание зафиксировано в Огре, Саласпилсе и Каугури. При этом в одном из городов стоимость жилья с начала года выросла уже на 11%. Об этом свидетельствует последний обзор рынка недвижимости компании Arco Real Estate.

Наиболее заметный рост цен с начала года наблюдался в Огре. В августе квартиры в серийных домах здесь подорожали на 0,6%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 913 евро. По сравнению с началом 2026 года цены выросли на 11%.

В Саласпилсе августовский рост также составил 0,6%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 913 евро. С начала года квартиры в серийных домах этого города подорожали на 8%.

В Каугури, расположенном в Юрмале, цены за август увеличились на 0,5%, достигнув в среднем 887 евро за квадратный метр. По сравнению с началом года жилье здесь стало дороже на 7%.

Иная ситуация сложилась в Елгаве, где в августе цены на квартиры в серийных домах остались без изменений. Средняя стоимость квадратного метра составила 800 евро. Однако с начала 2026 года жилье в городе все же подорожало на 4%.

Таким образом, среди четырех рассмотренных населенных пунктов самое дорогое жилье в серийных домах оказалось в Огре и Саласпилсе, где квадратный метр стоит в среднем 913 евро. Несколько дешевле квартиры в Каугури — 887 евро за квадратный метр, а самые низкие цены зафиксированы в Елгаве — 800 евро.

При этом Огре лидирует не только по стоимости квадратного метра, но и по темпам подорожания с начала года.

×
#недвижимость #Юрмала #Саласпилс #рост цен #Огре
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: увольнение с работы Эксклюзив!
Изображение к статье: Мучения преподобного Харитона
Изображение к статье: Осень
Изображение к статье: Огород

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожар
Наша Латвия
Изображение к статье: Полиция
В мире
Изображение к статье: Почему ящерицы и змеи высовывают язык?
В мире животных
Изображение к статье: Какое наземное животное является самым быстрым?
В мире животных
Изображение к статье: Илон Маск
В мире
1
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Пожар
Наша Латвия
Изображение к статье: Полиция
В мире
Изображение к статье: Почему ящерицы и змеи высовывают язык?
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео