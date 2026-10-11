Цены на квартиры в серийных дома продолжают повышаться и за Ригой. В августе 2026 года подорожание зафиксировано в Огре, Саласпилсе и Каугури. При этом в одном из городов стоимость жилья с начала года выросла уже на 11%. Об этом свидетельствует последний обзор рынка недвижимости компании Arco Real Estate.

Наиболее заметный рост цен с начала года наблюдался в Огре. В августе квартиры в серийных домах здесь подорожали на 0,6%, а средняя стоимость квадратного метра достигла 913 евро. По сравнению с началом 2026 года цены выросли на 11%.

В Саласпилсе августовский рост также составил 0,6%. Средняя стоимость квадратного метра достигла 913 евро. С начала года квартиры в серийных домах этого города подорожали на 8%.

В Каугури, расположенном в Юрмале, цены за август увеличились на 0,5%, достигнув в среднем 887 евро за квадратный метр. По сравнению с началом года жилье здесь стало дороже на 7%.

Иная ситуация сложилась в Елгаве, где в августе цены на квартиры в серийных домах остались без изменений. Средняя стоимость квадратного метра составила 800 евро. Однако с начала 2026 года жилье в городе все же подорожало на 4%.

Таким образом, среди четырех рассмотренных населенных пунктов самое дорогое жилье в серийных домах оказалось в Огре и Саласпилсе, где квадратный метр стоит в среднем 913 евро. Несколько дешевле квартиры в Каугури — 887 евро за квадратный метр, а самые низкие цены зафиксированы в Елгаве — 800 евро.

При этом Огре лидирует не только по стоимости квадратного метра, но и по темпам подорожания с начала года.