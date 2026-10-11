Еще этот день носил название Феофан Милостивый не только из-за особенностей характера святого, но еще и потому, что в этот день часто бывала теплая и мягкая погода, хотя и пасмурная. Люди предполагали, что это святой накидывает на солнце мягкую ткань. В этот день особое внимание оказывали старикам в воспоминание преклонного возраста Феофана.

О чем вспоминают в Церкви 12 октября 2026 года

Феофан. Феофан родился в городе Газа в Сирии. С юности он отличался невероятной добротой, всегда помогал нуждающимся, а дом его был открыт всем странникам. В конце концов, истратив все свои сбережения, он сам остался нищим, но совершенно не жалел об этом. Потом к нему пришли еще более ужасные проблемы — он потерял здоровье. Тело его отекло и при жизни стало разлагаться, издавая смрадный запах. Но он не просто мужественно терпел боль, но и сумел поддерживать и утешать свою жену. Он знал, что после смерти ему воздастся. И правда, как только он издал последний вздох, смрадный запах сменился благоуханием, и тело стало источать вместо гноя целебное миро. Кириак. Он жил в V веке и был родом из Коринфа. Он был благочестивым юношей, и в 18 лет решил уйти в монастырь. Сперва он подвизался в обители святого Евфимия, а позже ушел на Иордан, где стал помощником святого Герасима, живя с ним в монастыре и выполняя все его поручения. Свободное же время он проводил в молитвах. Такое усердие тронуло сердце Герасима, он выделил нового ученика и предложил ему отправиться с собой в отшельничество в пустыню. Когда учитель умер, 27-летний Кириак вернулся в обитель. Там он познакомился с великим постником Фомой. Когда того отправили в Александрию, Кириак добровольно наложил на себя обет молчания. Он затворился в келье и беседовал с одним только Богом. В 70 лет окончательно порвал с цивилизацией, уйдя в пустыню, где вел жизнь отшельника. Он кормил с руки льва, который охранял его пещеру. Умер он в возрасте 109 лет.

Смысл праздника

В этот день вспоминают великих постников и молитвенников, с которых следует брать пример.

Народные приметы погоды

Туман вечером — к теплому и сухому остатку осени. Много грибов еще в лесу — снег выпадет не скоро. Звездное небо обещает богатый урожай. Гром гремит — к снежной зиме.

Что можно делать 12 октября 2026 года

Следует поухаживать за пожилыми людьми, помочь им в делах. Хорошо угостить всех блинами с медом. Вечером нужно накрыть хороший стол, идеально — с кроличьим мясом.

Что нельзя делать 12 октября 2026 года