Если бы цена топлива в Латвии достигла трёх евро за литр, это создало бы существенные проблемы, однако жители Украины уже сейчас платят за топливо суммы, которые по сравнению с их доходами являются очень высокими. В передаче TV24 «Preses klubs» член правления Латвийской спортивной ассоциации Сандис Риекстиньш обратил внимание на различия в ценах на топливо и доходах жителей Латвии и Украины.

Риекстиньш рассказал, что во время последней поездки в Латвию заправился у границы, потому что там топливо было дешевле. Он указал, что на Украине заправка на 100 гривен обходится примерно в два евро. Сравнивая эту цену с доходами жителей Украины, он считает, что топливо уже сейчас создаёт очень большую финансовую нагрузку.

Риекстиньш подчеркнул, что доходы жителей Украины значительно ниже, чем в Латвии. Он упомянул, что месячная зарплата в размере от 15 000 до 18 000 гривен является распространённым уровнем дохода, тогда как 20 000 гривен, или примерно 400 евро, уже считаются сравнительно хорошей зарплатой. В такой ситуации цена топлива около двух евро за литр становится особенно тяжёлой.

По его мнению, в Латвии три евро за литр топлива были бы серьёзной проблемой, однако пример Украины показывает, насколько по-разному высокие цены на топливо влияют на людей в зависимости от их доходов и повседневных условий.

Особенно сложной ситуация может быть для украинских фермеров, которым необходимо обрабатывать обширные сельскохозяйственные земли. Риекстиньш признал, что у него нет прямого опыта общения с самими фермерами, однако о ситуации он судил по рассказам боевых товарищей. Он также указал, что на Украине, возможно, нет таких механизмов поддержки сельского хозяйства, как в Латвии.

Высокие цены на топливо затрудняют не только обработку полей, но и производство и экспорт зерна. Если растут расходы на топливо, фермерам становится всё труднее обеспечивать конкурентоспособную цену продукции.

Украинским фермерам, кроме того, приходится считаться с рисками, вызванными войной. Отправляясь в поля, невозможно быть уверенными, что на территории нет мин или что не атакует дрон. Таким образом, расходы на топливо — лишь одна из нескольких проблем, с которыми приходится сталкиваться в сельскохозяйственной отрасли.