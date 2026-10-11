В Риге действуют 50 автобусных, 22 троллейбусных и семь трамвайных маршрутов. Ежедневно общественным транспортом города пользуется около полумиллиона человек, однако случается, что некоторые маршруты — в том числе давно существующие, надолго исчезают или не возвращаются вовсе. Это доставляет неудобства, но могут ли пассажиры надеяться на их восстановление? Lasīt latviski

Одним из таких примеров является троллейбусный маршрут № 1 — старейший в Риге, открытый еще в 1947 году. Для отдельных участков этого маршрута не существует равноценной прямой альтернативы, а потому он играет важную роль в повседневных поездках рижан. Тем не менее, уже несколько лет работа троллейбуса № 1 периодически приостанавливается.

Впервые движение было остановлено в 2021 году из-за дорожных работ на улице Гертрудес, а спустя два года — возобновлено. В настоящее время работа маршрута № 1 приостановлена ​​с 10 августа. На платформе manabalss.lv было собрано более 300 подписей с требованием восстановить троллейбусный маршрут № 1, который обеспечивал сообщение через центр Риги между Петерсалой и улицей Валмиерас, что в Латгальском предместье.

Самоуправление обещает, что после завершения ремонтных работ движение общественного транспорта по улице Гертрудес возобновится, однако пока неизвестно, останется ли маршрут прежним — в частности, будет ли он по-прежнему проходить от улицы Валмиерас до Петерсалы. «В настоящее время ведутся ремонтные работы, и мы обязательно сообщим об их завершении. Жители улицы Гертрудес точно не останутся без общественного транспорта, — пообещала руководитель отдела общественных отношений предприятия Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане. — Возможны изменения в автобусном или, возможно, в троллейбусном маршруте. Мы оценим ситуацию и обязательно будем информировать общественность».

Жителей Риги также беспокоят изменения в работе троллейбусного маршрута № 13, который больше не курсирует по субботам и воскресеньям. Этот прямой маршрут важен для горожан, желающих посетить Рижский центральный рынок по утрам в выходные дни.

Теперь же для такой поездки требуется пересадка. «Наш предыдущий анализ показал, что троллейбус № 13 активно использовался для поездок на работу и обратно, однако в выходные дни пассажиропоток был низким, — прокомментировала Барташевича-Фелдмане.

— В настоящее время планов по возобновлению работы маршрута № 13 нет, поскольку необходимо учитывать как финансовые, так и кадровые ресурсы — в частности, наличие водителей, с чем, откровенно говоря, уже некоторое время наблюдаются серьезные трудности».

Хотя добраться до Центрального рынка можно с одной пересадкой, представитель предприятия Rīgas satiksme признала, что такой вариант, безусловно, менее удобен.