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Можно ли в Латвии уволить работника, который постоянно болеет 0 51

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: увольнение с работы
ФОТО: BB.LV/AI

«Страдаю неврологическим заболеванием, периодически вынуждена проходить курс лечения, что по понятным причинам не нравится работодателю. В последнее время слышу недвусмысленные намеки, что такая ситуация его не устраивает и что мне желательно подыскать другую работу.

Но я не считаю, что от этого кто-то как-то страдает, поскольку, когда у меня ремиссия и я нахожусь на работе, я работаю хорошо. Как быть? В каких ситуациях состояние здоровья может стать поводом для увольнения? Читательница портала bb.lv»

Отвечает юрист Алевтина ГРИГОРЕНКО:

  • Ситуация, когда из-за проблем со здоровьем приходится сталкиваться с давлением со стороны работодателя, психологически очень сложная. Но важно отметить, что работодатель не имеет права уволить работника просто так — на основании недовольства тем, что работник регулярно вынужден брать больничный, или самого факта наличия у работника определенного диагноза.

Пока работник, согласно нормативным актам, договору и правилам внутреннего распорядка, в период ремиссии выполняет свои обязанности, а на время лечения предоставляет официально оформленные листки нетрудоспособности, закон полностью на его стороне. Соответственно, какими бы «прозрачными» ни были намеки работодателя и как бы он ни выражал субъективное недовольство частыми пропусками работника по болезни, согласно нормам Закона о труде Латвии (Darba likums), всё это не является законным основанием для увольнения.

Поэтому не надо поддаваться давлению и увольняться либо «по собственному желанию» (uzteikums no darbinieka puses), либо «по соглашению сторон» (vienošanās), как того в некоторых случаях просит работодатель. Если работник подпишет такие документы, он лишится права на выходное пособие, а также столкнется с задержкой выплаты пособия по безработице в VSAA.

Важный момент: чтобы у работодателя не было возможности заявить, будто работник не справляется со своими обязанностями, то есть применить нормы части первой пункта 6 статьи 101 Закона о труде, работнику необходимо фиксировать результаты своей работы — в своем рабочем календаре, в детальных записях и т. д. Это будет подтверждением того, что всю предусмотренную договором работу он выполнял честно и добросовестно и претензий к ее выполнению не было.

В свою очередь, наличие официального листка нетрудоспособности — это главная юридическая защита работника. Пока он официально находится на больничном, уволить его по инициативе работодателя невозможно — это запрещено законом. Единственное исключение из данного правила — случаи, когда речь идет о ликвидации предприятия как такового.

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#Латвия #здоровье
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
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