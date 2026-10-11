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Ночная тревога в Валмиере: 22 человека срочно эвакуировали из пятиэтажки 0 58

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар

В ночь на воскресенье, 11 октября, в Валмиере произошел пожар в пятиэтажном жилом доме. Из-за возгорания электрического распределительного щита и задымления здания спасателям пришлось эвакуировать 22 человека.

Как сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), вызов на улицу Линарда Лайцена поступил в 3:24 ночи.

По первоначальной информации, в подъезде на первом этаже пятиэтажного жилого дома загорелся электрический распределительный щит.

К моменту прибытия пожарных открытого горения уже не было, однако в здании сохранялось задымление. В целях безопасности спасатели приняли решение эвакуировать жильцов.

Всего из дома вывели 22 человека.

Примерно через час после получения вызова пожарные завершили работы на месте происшествия.

По данным VUGD, за минувшие сутки, с 6:30 субботы до 6:30 воскресенья, пожарные и спасатели Латвии получили в общей сложности 44 вызова.

Из них 15 были связаны с тушением пожаров, 21 — с проведением спасательных работ. Еще восемь вызовов оказались ложными.

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#пожар #Латвия #ЧП #эвакуация #безопасность #спасатели
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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