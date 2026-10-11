Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (PVD) обнаружила сальмонеллу в свином фарше литовского производства. Опасные бактерии выявили во время лабораторной проверки.

В ведомстве уточнили, что срок годности зараженного продукта уже истек и в продаже его больше нет.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на PVD, бактерии Salmonella Typhimurium были обнаружены в свином фарше литовского происхождения, продававшемся в упаковках по 500 граммов.

Номер партии зараженного продукта — GM262705092339.

В Продовольственно-ветеринарной службе подчеркнули, что срок годности этой партии уже закончился, поэтому в настоящее время продукт отсутствует в торговой сети.

Информация о выявленном нарушении передана через систему быстрого оповещения Европейского союза о рисках, связанных с пищевыми продуктами.

Чем опасна сальмонелла?

Бактерии рода Salmonella вызывают сальмонеллез — инфекционное заболевание, которое преимущественно поражает желудочно-кишечный тракт.

Заражение может произойти при употреблении мяса и других продуктов животного происхождения, которые содержат сальмонеллу и не прошли достаточную термическую обработку.

Опасность также представляет пища, приготовленная из зараженных сырых продуктов, особенно если при ее приготовлении не соблюдались санитарно-гигиенические требования.

Сальмонеллез может сопровождаться диареей, болями в животе, повышением температуры, тошнотой и рвотой. Особенно опасна инфекция для маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чтобы снизить риск заражения, специалисты рекомендуют тщательно прожаривать или проваривать мясной фарш, не допускать контакта сырого мяса с готовыми продуктами, а также мыть руки, ножи и разделочные доски после работы с сырым мясом.