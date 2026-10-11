Житель Латвии поделился в социальной сети X неожиданной историей: ему сообщили о повышении пенсии на 60 евро, однако на счет поступило даже меньше денег, чем в предыдущем месяце, пишет nra.lv.
«Пришло уведомление, что пенсию повысили на 60 евро. А сегодня получил на 9 евро меньше, чем в прошлом месяце», — рассказал мужчина.
Пользователи соцсети посоветовали ему позвонить в ответственное учреждение и выяснить, куда исчезла обещанная прибавка.
Однако пенсионер решил не рисковать.
«Не буду звонить, а то еще пенсию уменьшат», — ответил он.
В комментариях предположили, что повышенная пенсия, возможно, поступит только в следующем месяце.
Atnāca paziņojums, ka pensija paaugstināta par 60 EUR, šodien saņēmu pensiju par 9 EUR mazāku kā iepriekšējā mēnesī😆— Eriks Zarahovics🇱🇻🇪🇪🇱🇹 (@EriksZarahovics) October 2, 2026
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