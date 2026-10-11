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Пенсию повысили на 60 евро, а выплатили на 9 евро меньше: латвиец боится звонить и выяснять причину 0 237

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: старик считает деньги

Житель Латвии поделился в социальной сети X неожиданной историей: ему сообщили о повышении пенсии на 60 евро, однако на счет поступило даже меньше денег, чем в предыдущем месяце, пишет nra.lv.

«Пришло уведомление, что пенсию повысили на 60 евро. А сегодня получил на 9 евро меньше, чем в прошлом месяце», — рассказал мужчина.

Пользователи соцсети посоветовали ему позвонить в ответственное учреждение и выяснить, куда исчезла обещанная прибавка.

Однако пенсионер решил не рисковать.

«Не буду звонить, а то еще пенсию уменьшат», — ответил он.

В комментариях предположили, что повышенная пенсия, возможно, поступит только в следующем месяце.

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#финансы #Латвия #социальные сети #страх
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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