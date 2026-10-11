Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

По примеру Украины: в Латвии школьников будут обучать управлению беспилотниками 2 108

Наша Латвия
Дата публикации: 11.10.2026
grani.lv
Изображение к статье: Пульт управления
ФОТО: LETA

Предполагается, что подростки будут учиться не только управлять беспилотниками, но и собирать, ремонтировать и программировать их.

В Министерстве образования объясняют инициативу растущим значением беспилотных технологий. Дроны сегодня используются не только в армии, но и в спасательных операциях, сельском хозяйстве, строительстве, наблюдении за окружающей средой и других отраслях. Поэтому навыки управления ими могут пригодиться молодым людям и при выборе будущей профессии.

Однако военное применение беспилотников тоже прямо упоминается среди причин, по которым государство заинтересовалось таким обучением.

Именно так поступили в Украине, где школьников обучают обращению с дронами в рамках предмета «Защита Украины». С сентября 2027 года этот курс планируется преподавать по обновленной программе во всех школах страны, причем одинаковой для мальчиков и девочек. Украинские старшеклассники осваивают пилотирование беспилотников, тактическую медицину и стрелковую подготовку. Для этих занятий там уже создано 1027 специальных учебных центров, охватывающих около 80% старшеклассников.

В Латвии пока речь идет о значительно более скромном эксперименте. Станет ли управление дронами в будущем таким же привычным школьным занятием, как в Украине, покажут его результаты.

×
#образование #Украина #Латвия #школьники #технологии #обучение #дроны #беспилотники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Пожар
Изображение к статье: Дом
Изображение к статье: пенсии Эксклюзив!
Изображение к статье: фаст фуд

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кофе
Еда и рецепты
Изображение к статье: здание Сейма
Политика
Изображение к статье: Болят суставы
Люблю!
Изображение к статье: Во Франции исчезла 150-килограммовая книга с обложкой Сальвадора Дали
Культура &
Изображение к статье: Осень
Наша Латвия
Изображение к статье: Война
В мире
Изображение к статье: Кофе
Еда и рецепты
Изображение к статье: здание Сейма
Политика
Изображение к статье: Болят суставы
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео