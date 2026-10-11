Предполагается, что подростки будут учиться не только управлять беспилотниками, но и собирать, ремонтировать и программировать их.

В Министерстве образования объясняют инициативу растущим значением беспилотных технологий. Дроны сегодня используются не только в армии, но и в спасательных операциях, сельском хозяйстве, строительстве, наблюдении за окружающей средой и других отраслях. Поэтому навыки управления ими могут пригодиться молодым людям и при выборе будущей профессии.

Однако военное применение беспилотников тоже прямо упоминается среди причин, по которым государство заинтересовалось таким обучением.

Именно так поступили в Украине, где школьников обучают обращению с дронами в рамках предмета «Защита Украины». С сентября 2027 года этот курс планируется преподавать по обновленной программе во всех школах страны, причем одинаковой для мальчиков и девочек. Украинские старшеклассники осваивают пилотирование беспилотников, тактическую медицину и стрелковую подготовку. Для этих занятий там уже создано 1027 специальных учебных центров, охватывающих около 80% старшеклассников.

В Латвии пока речь идет о значительно более скромном эксперименте. Станет ли управление дронами в будущем таким же привычным школьным занятием, как в Украине, покажут его результаты.